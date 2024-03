Il Gruppo Penske inaugura il 2024 con una Nuova Acquisizione

La strategia di crescita del Gruppo Penske in Italia non si arresta, dopo un 2023 da record, il 2024 è iniziato con una nuova acquisizione che coinvolge lo storico Concessionario Jaguar e Land Rover di Via Carracci a Bologna.

Il Concessionario Bologna Premium raggiunge così due punti vendita e post vendita, con la sede di Casalecchio e la neoassunta di Bologna, diventando l’unico interlocutore sul territorio bolognese per il brand Jaguar e Land Rover.

L’obiettivo Penske si conferma nuovamente quello di consolidare la squadra e la presenza nella sua area di mercato di riferimento, da sempre concentrata fra Emilia Romagna e Lombardia, per offrire alla propria clientela servizi sempre più premium e di qualità.

Strategia, quella Penske, che si sposa alla perfezione con quella di Casa Madre Jaguar-Land Rover, sempre più indirizzata verso il cliente, la sua soddisfazione e il mondo del Luxury.

Andrea Mantellini (CEO & Managing Director PAG Italy), Elena Alberti (Managing Director & CFO), Lorenzo Mantovani (Dealer Manager Bologna Premium) e tutto il Team PenskeCars, hanno dato il benvenuto ai nuovi colleghi entrati nel Gruppo con un evento di benvenuto.

Andrea Mantellini commenta: “Siamo entusiasti di questa acquisizione. Continuare ad investire in nuovi progetti per la crescita della nostra azienda è sempre uno stimolo. La strategia del Gruppo prosegue mantenendo l’headquarter e il baricentro a Bologna.

Abbiamo tanti nuovi progetti da sviluppare tutti con l’obiettivo di incrementare la soddisfazione dei nostri clienti e creare nuove opportunità per i nostri 750 collaboratori.”

Elena Alberti commenta: “ogni volta che facciamo una nuova acquisizione mi sento estremamente orgogliosa di quanto abbiamo costruito in Italia in questi 12 anni.

Non ci fermiamo, anzi la nostra strategia di sviluppo prosegue, sempre a livello di crescita organica e tramite acquisizioni, con l’obiettivo di confermarci come il punto di riferimento per tutto il segmento Premium - Luxury nel territorio italiano”.

Lorenzo Mantovani: “la nuova sede JLR di Bologna rappresenta per noi una grande opportunità, amplieremo la nostra copertura territoriale e siamo pronti ad accogliere nuovi clienti, offrendo loro servizi esclusivi e luxury”.

Penske Automotive Italy è il più importante Dealer Automotive Italiano del segmento Premium e Luxury, attualmente composta da 23 sedi tra Emilia-Romagna e Lombardia con un team di più di circa 750 collaboratori.

Nel 2024 Penske Automotive Italy ha festeggiato i 12 anni dalla joint venture fra il Gruppo americano Penske Automotive Group e la famiglia Vanti-Mantellini. Nel 2023 ha venduto più di 18.000 auto nuove ed usate con un fatturato di 790 Mln/€.