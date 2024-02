Italia Zuccheri, una marca che fa dell’ordinario un’esperienza extra-ordinaria

Lo zucchero è tutto uguale?

Guardando dentro a una zuccheriera o a una bustina non si riesce a distinguere la qualità come invece appare più semplice fare con un frutto o un prodotto fresco.

Non ci si pone neppure il problema della provenienza perché è un prodotto talmente “banale” da non mancare mai in nessun negozio di alimentari.

Raccontare lo zucchero diviene allora un esercizio che può apparire inutile.

Per Italia Zuccheri, invece, è la sfida quotidiana perché è rimasta l’unica realtà a produrre zucchero in Italia grazie alla passione di quasi 4.000 aziende agricole socie che producono bietole in Emilia-Romagna e Veneto e a cui si aggiungono altre 3.000 aziende tra Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Una coralità di intenti che prosegue da oltre 60 anni perché la Cooperativa ha saputo coniugare i valori della tradizione con le innovazioni moderne in campo agricolo ma anche nel prodotto e nella comunicazione.

Chi sceglie lo zucchero Italia Zuccheri ha la garanzia di un prodotto che proviene da una filiera corta e sostenibile.

Dopo il lancio nel 2017 di Nostrano, lo zucchero grezzo 100% italiano proposto come alternativa nazionale allo zucchero di canna (anche nella versione bio a partire dal 2019), Italia Zuccheri ha intrapreso un percorso di ricerca, innovazione e sperimentazione senza precedenti nell'ambito della pasticceria e grazie al proprio know-how e alla collaborazione con i migliori Maestri Pasticceri è andata oltre lo zucchero, sviluppando prodotti innovativi e portando valore aggiunto in pasticceria e dando vita alla linea Infundo.

In occasione dell’ultima edizione di SIGEP – Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale – le referenze Extra Tempo ed Extra Crescita, parte della gamma professionale Infundo, hanno ricevuto il Premio Innovazione Sigep 2024

Gli Extra hanno conquistato la giuria nella categoria Prodotto Innovativo: composti soltanto da zucchero Vagliato Fine Infundo, farina ed enzimi, garantiscono performance in pasticceria senza precedenti in termini di shelf life, stabilità dell'impasto e non solo.

In giuria, Roberto Baldassari, Direttore Comitato Scientifico ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ; Diana Battaggia, Direttore Generale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Mauro Spagnolo, Direttore "Rinnovabili" e giornalista esperto foodtech/agritec/sustainability; Domenico Nuzzo, Ricercatore presso Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Giorgio Deponti, Professore di Food and Product Design al Politecnico di Milano e Strategic Design Consultant; Barbara De Ruggeri, Funzionario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UNIBA) presso l'Ufficio Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti.

Un premio che conferma la bontà del lavoro portato avanti quotidianamente e che è il frutto di un approccio creativo e 100% made in Italy.

Lo stesso approccio che Italia Zuccheri ha verso la comunicazione: nasce infatti negli ultimi mesi del 2023 il progetto di sound identity curato dall’agenzia di audio branding BrandMozart.

La sound identity è una traduzione in suoni della personalità e dei valori di marca del brand tra italianità, cooperazione e impegno verso un’agricoltura sostenibile. Diversi sono gli elementi che la definiscono contribuendo ad arricchire l’esperienza immersiva e sensoriale: oltre al sound logo che caratterizza il progetto, è stata composta, con incisione ad hoc, una traccia principale dal titolo “Terra, Zucchero e Noi” che rappresenta il simbolo sonoro di Italia Zuccheri ora presente su tutti i canali online e offline del brand. Le playlist tematiche, proposte come un ‘dolce’ accompagnamento musicale per i diversi momenti della giornata - dalla colazione alla pausa caffè, sino al momento preparazione ricetta – e in continuo aggiornamento, sono disponibili su Spotify, dove è stato creato un profilo dedicato, e sulle principali piattaforme streaming. Ad arricchirle, infine, tracce complementari e suoni autentici che rimandano ad ambienti e abitudini affini al mondo dell’agricoltura e della cucina.

Con questo nuovo progetto Italia Zuccheri, per primo nel mondo della commodity zucchero ad abbracciare un’iniziativa di questo tipo, conferma il proprio impegno nel mantenere il passo con i tempi e nella creazione di esperienze che possano lasciare un’impronta nella mente dei consumatori. La sound identity, con la sua sinfonia di suoni autentici che celebra la ricchezza e la varietà del brand, diventa il ponte tra le radici profonde dell'agricoltura italiana e il futuro innovativo del marchio.