Pellegrinaggio Diocesano a Roma con udienza papale il 28 febbraio

Il cardinale Zuppi e tutti i Vescovi dell’Emilia-Romagna saranno a Roma l’ultima settimana di febbraio, per la periodica Visita ad Limina al Vescovo di Roma. La visita prevede l'incontro con i vari dicasteri vaticani per uno scambio di informazioni sulla vita ecclesiale nei diversi territori. Mercoledì 28 febbraio, in occasione dell’Udienza Generale in Sala Nervi, Papa Francesco saluterà i Vescovi e i fedeli della nostra Regione. Per questo è stato organizzato un Pellegrinaggio Diocesano di una giornata a Roma. Si partirà da Bologna in pullman il 28 febbraio alle 4:30 del mattino dalla Autostazione. L’arrivo previsto in Vaticano è alle 8:30 circa, alle 9 si entrerà in Sala Nervi alle 9 per partecipare all’Udienza speciale di Papa Francesco (1 ora e mezza circa). A seguire, tempo a disposizione per attività individuali e un pranzo nella Capitale. Nel pomeriggio ci si trasferirà in San Giovanni in Laterano per la celebrazione di una messa speciale (ore 15:30) e al termine di questa, raduno alle 17 per il rientro a Bologna (dopo le ore 21).

Per maggiori informazioni: Petroniana Viaggi e Turismo (via del Monte 3/G, Bologna). T. 051/261036 E. info@petronianaviaggi.it. Sito web: www.petronianaviaggi.it

“La nostra agenzia - voluta dal Cardinale Biffi per aiutare ed assistere Parrocchie, scuole e Associazioni della Diocesi ad organizzare in sicurezza ogni tipo di attività escursionistica di vacanza e gite -, da 40 anni con l’Ufficio Diocesano Pastorale del Turismo e Pellegrinaggi e Sport è al servizio di chi vuole organizzare, regolarmente e con le assicurazioni obbligatorie, vacanze di gruppo, gite scolastiche, pellegrinaggi, accoglienza turistica, viaggi missionari e umanitari, e anche la gestione di case per ferie e ospitalità”, spiega il Presidente di Petroniana Viaggi Andrea Babbi. “Tutta la nostra offerta è alle migliori condizioni, con affiancamento e consulenza specifica per ogni tipo di viaggio”, prosegue Babbi -: sono oltre cento le esperienze proposte ogni anno in tutto il mondo”.

I prossimi pellegrinaggi avranno come destinazioni Aix-en Provence e Cotignac, sulle orme di San Giuseppe (17-19 Marzo), Assisi e Spello per il Giubileo di S.Francesco (6-7 Aprile), i luoghi di Padre Pio (25-28 Aprile), Greccio per gli 800 anni dalla Nascita del Presepe (1-2 Maggio), Fatima (1-4 maggio), Cascia per Santa Rita (21-22 maggio), Normandia e Bretagna per Sant’Anna (agosto), Ars per il Curato S.Giovanni Maria Vianney (settembre), Pellestrina per Padre Marella (6 ottobre), Medjugorie (Ottobre) e Cipro sulle tracce di S. Paolo (1-5 Novembre). Altre destinazioni su richiesta, in attesa di poter tornare in Terra Santa.