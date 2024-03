Škoda: Lineablù migliora l'esperienza di acquisto del cliente

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Enrico Benelli, titolare della concessionaria Lineablù a Ravenna, Cesena e Imola, per discutere delle ultime novità e anticipazioni riguardanti la gamma di modelli Škoda per il 2024.

Quali sono le caratteristiche della Kamiq Facelift che la rendono un'autentica rivoluzione nel settore automobilistico e come queste innovazioni migliorano l'esperienza di guida e la sicurezza degli utenti?

Con il lancio della Kamiq Facelift, un'auto all'avanguardia che ridefinisce gli standard di stile e tecnologia, troviamo di serie l’avviamento senza chiave e i fendinebbia a led. La versione Black Dots offre ulteriori comfort come il climatizzatore automatico e cerchi da 17″, con interfacce smartphone wireless compatibili con Apple e Android. La sicurezza è potenziata con il pacchetto Adas di Livello 2, che include soluzioni come l’Assisted Drive e l’Assisted Drive Plus. Sul fronte tecnologico, troviamo il Virtual Cockpit da 10,25 pollici e un sistema infotainment connesso con navigatore. La versione top di gamma, Kamiq Montecarlo, offre fari Matrix led di serie. In sintesi, la Kamiq Facelift offre un'esperienza di guida all'insegna dell'estetica, della praticità e della sicurezza.

Quali sono le caratteristiche principali della Fabia Young Edition che la rendono attraente per i potenziali acquirenti, sia giovani che coloro che cercano un'auto dal design dinamico?

La Fabia Young Edition si distingue per una serie di caratteristiche che la rendono irresistibile sia per i giovani acquirenti che per coloro che apprezzano un design dinamico e distintivo. Progettata con uno sguardo rivolto al futuro, questa vettura offre un'esperienza di guida coinvolgente e uno stile moderno. Ora è possibile acquistare questa vettura ad un canone mensile estremamente conveniente di 149 euro al mese, con un anticipo di soli 2.800 euro e a un tasso particolarmente vantaggioso: TAN 2,49%, TAEG 3,72%. Inoltre, la Fabia Young Edition è dotata di tecnologie all'avanguardia e di una vasta gamma di optional che la rendono perfetta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni ed economia.

Quali sono le caratteristiche principali della Nuova Superb che la rendono un modello di categoria superiore e attraente per i potenziali acquirenti?

Passando alle vetture di categoria superiore, non possiamo trascurare il lancio imminente della Nuova Superb. Questo modello rappresenta il fiore all'occhiello di Škoda e promette di stupire non solo per il suo design rivoluzionario, ma anche per le tecnologie innovative che incorpora. Dalla sicurezza avanzata ai sistemi di infotainment di ultima generazione, la Nuova Superb offre un'esperienza di guida senza precedenti. Inoltre, con l'introduzione del nuovo motore Plug-in Hybrid, gli automobilisti potranno godere di un'autonomia elettrica di oltre 100 km nel ciclo WLTP, riducendo così l'impatto ambientale e risparmiando sui costi di carburante.

Quali sono le iniziative specifiche che Lineablù e Škoda Italia mettono in atto per rendere il concetto “Let’s Explore” per l'esperienza dei clienti?

In primo luogo, la nostra filosofia di design Modern Solid non solo si traduce in prodotti che rispecchiano la robustezza e l'avventura, ma anche in un impegno verso la sostenibilità. Ciò significa che ogni pezzo che offriamo non solo è concepito per durare, ma è anche pensato per consentire ai nostri clienti di esplorare il mondo in modo responsabile e consapevole.

In secondo luogo, la nostra comunicazione e quella di Škoda Italia si basano su uno storytelling coinvolgente che non solo narra storie di avventure e scoperte, ma stimola anche la curiosità e l'esplorazione interiore. Vogliamo ispirare i nostri clienti a cercare la bellezza nel mondo che li circonda e a intraprendere viaggi di scoperta personale.

Infine, le funzionalità Simply Clever integrate nei nostri servizi sono progettate per rendere l'esperienza dell'esplorazione più accessibile e gratificante per tutti. Queste funzionalità offrono soluzioni pratiche e intuitive che migliorano l'esperienza complessiva dei nostri clienti, permettendo loro di godersi appieno ogni momento del loro viaggio.

In conclusione, ogni iniziativa che intraprendiamo presso Lineablù è finalizzata a incarnare lo spirito dell'esplorazione e a offrire ai nostri clienti un'esperienza che li spinga a scoprire, assaporare e godere appieno di ogni momento del loro viaggio con noi.

Quali iniziative l'azienda sta prendendo nel 2024 per guidare i clienti nell'acquisto di modelli all'avanguardia e nell'esplorare le diverse opportunità di acquisto?

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di novità e opportunità per i nostri clienti. Con l'introduzione di modelli all'avanguardia e l'impegno costante nel fornire un servizio eccellente, siamo pronti a guidare i nostri clienti e coloro che si avvicinano alla nostra azienda su Ravenna e Cesena. Ci impegniamo ad aiutarli a fare l'acquisto più conveniente e a scoprire tutte le novità del settore automobilistico. Inoltre, vogliamo aiutare i nostri clienti a comprendere meglio le opportunità offerte dai vari sistemi di acquisto, come il noleggio a privati e altre soluzioni innovative. Con la nostra assistenza personalizzata e la nostra esperienza, siamo determinati a superare ogni aspettativa e a continuare a essere leader nel settore Automotive locale.