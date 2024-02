Un mese ricco di appuntamenti al Teatro Celebrazioni

In apertura del mese di marzo, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3, va in scena Amanti, la nuova brillante e divertente commedia in due atti sulla ricerca della felicità, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e con protagonista Massimiliano Gallo.

Situazioni e dialoghi strapperanno risate al pubblico ma saranno anche utili a esplorare i sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova conforto e allo stesso tempo preoccupazione.

Sarà un evento speciale la seconda edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, dedicata al grande artista bolognese e in programma lunedì 4 gennaio. Nel corso della serata verrà assegnato il Premio Ballerino Dalla 2024 a Pinguini Tattici Nucleari, Calcutta, Daniela Pes, Madame, Dardust, Brunori Sas e Walter Veltroni, artisti e creativi che si sono distinti per la chiave innovativa e trasversalità portando nuovo valore alla musica italiana.

Il comico Angelo Duro torna mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10 marzo con il nuovo spettacolo che si preannuncia ancora più potente dei precedenti, intitolato Sono cambiato.

In grado di spaziare dalla satira alla commedia ai toni più malinconici, Geppi Cucciari è protagonista venerdì 8 marzo di Perfetta, l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre – drammaturgo e sceneggiatore tra i più influenti della scena italiana, scomparso nel 2019 – nel quale si racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

Ancora la prosa sabato 9 marzo con Shakespeare 2.0. Lo stupro di Lucrezia, lo spettacolo che vede l’attore Claudio Santamaria e la scrittrice, giornalista e conduttrice Francesca Barra per la prima volta insieme a teatro. Tratta dal testo Lo stupro di Lucrezia scritto da William Shakespeare, la messa in scena affronta il tema attuale e scottante della violenza di genere e del femminicidio.

Lunedì 11 e martedì 12 marzo Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, con il suo personaggio scanzonato porta a teatro la sua esperienza, nata in radio e in tv, con Il saggio di fine anno.

Da giovedì 14 a domenica 17 marzo Vincenzo Salemme mette in scena Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, facendosi portavoce della semplicità e dell’amore di questo capolavoro del teatro italiano.

Dopo l’enorme successo del suo primo tour che l’ha vista per la prima volta salire su un palcoscenico, Valeria Angione propone lunedì 18 marzo lo show Binario 29 ¾, che racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta.

Martedì 19 marzo torna Open, scritto dal coreografo di fama internazionale Daniel Ezralow a quattro mani con la moglie Arabella Holzbog e con un cast totalmente rinnovato. In scena artisti che il pubblico italiano ha già amato e applaudito come Klaudia Pepa, Samuelino Antinelli, Claudia Bentrovato, Miguel Chavez, Mimmina Ciccarelli, Rosa Di Grazia e Christian Stefanelli. Lo spettacolo è un patchwork di piccole storie che strizzano l’occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità e ironia.

L’io e il noi. Il primato della relazione è il titolo della conferenza-spettacolo che il filosofo e saggista Umberto Galimberti porta a teatro giovedì 21 marzo, in cui affronta e approfondisce il tema dell’amore.

Nuovamente la danza con la Compagnia NoGravity che sabato 23 marzo 2024 propone Divina Commedia Reloaded, uno spettacolo in cui i danzatori, attorno alle tre cantiche dantesche, sfidano la gravità creando immagini straordinarie che emergono dal buio: un’esperienza onirica che invita a fare un viaggio dell’anima.

Comedy Ring è un format in cui i migliori comici di “Zelig”, “Colorado”, “Camera Café” ed “Eccezionale Veramente” si sfideranno mercoledì 27 marzo per vincere la corona più ambita, ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine risulta essere il solo vero vincitore.

In apertura del mese di aprile Paolo Belli torna a teatro con Pur di far Commedia, una pièce in cui il cantautore racconta storie, aneddoti esilaranti, mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti dello spettacolo, in programma mercoledì 3 aprile e che vede sul palco anche sette musicisti.

