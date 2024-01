Un mese ricco di appuntamenti al Teatro Celebrazioni tra danza, Stand Up Comedy e musical.

Il mese di febbraio al Teatro Celebrazioni si apre con l’attore e comico Luca Bizzarri che propone, giovedì 1, lo spettacolo intitolato Non hanno un amico, scritto con Ugo Ripamonti e ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media. L’attore racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale, con tutta la sagacia della sua satira, portando lo spettatore a ridere di sé stesso e delle sue debolezze.

Giovedì 8 febbraio è la volta di Daniele Tinti che nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy Crossover trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita.

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 febbraio torna il musical Grease di Jim Jacobs e Warren Casey. Firmato dalla Compagnia della Rancia e con la regia di Saverio Marconi, lo spettacolo è diventato un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult che non è mai stato così attuale e amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Mercoledì 14 febbraio l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno propone Alla scoperta di Morricone, il nuovo tributo alle musiche del grande compositore che si arricchirà anche di pagine meno conosciute tratte dal suo vasto repertorio, in uno show che non sarà solo un concerto, ma un percorso fatto di parole, suggestioni e performance solistiche.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio sarà in scena Fantozzi. Una tragedia nella visione registica di Davide Livermore e con l’attore Giovanni Fantoni – a lungo a fianco di Paolo Villaggio – che darà voce e gesti a un possibile Fantozzi di oggi. Paolo Villaggio è stato un acuto osservatore del nostro tempo, un testimone unico e sagace che ha raccontato, come pochi altri, decenni di storia e di vita italiana attraverso quei personaggi che – da grande attore comico – ha saputo creare.

Amori Tossici è lo spettacolo tratto dal podcast Spotify di true crime Demoni Urbani, che vede protagonista Francesco Migliaccio, già narratore di tutti gli episodi del podcast, e che racconterà mercoledì 21 febbraio l’aspetto più torbido e oscuro delle relazioni sentimentali. Lo spettacolo si “scioglie” lungo tre casi italiani di cronaca nera intrecciati tra loro. Le dinamiche sono diverse ma accomunate dalla deriva di un sentimento amoroso: un femminicidio, un omicidio “pianificato”, un delitto legato alla passione.

Segue giovedì 22 febbraio Bocca mia taci, il nuovo spettacolo di stand up di Francesco De Carlo, che, come dice il comico «più che un monologo è una marachella» e dove è centrale la libertà di espressione, poiché «tenersi tutto dentro non fa bene».

La pièce Il Giocattolaio, che vedrà protagonisti Francesca Chillemi e Kabir Tavani, metterà in scena, venerdì 23 e sabato 24 febbraio, la storia di un serial killer che è solito prendere di mira le donne pur decidendo di non ucciderle: un thriller psicologico claustrofobico ricco di suspence in cui a susseguirsi saranno colpi di scena a ritmo serrato.

A otto anni dal suo debutto, domenica 25 febbraio, il Balletto di Roma propone il riallestimento di uno dei più apprezzati suoi successi, Il Lago dei Cigni, ovvero Il Canto, con la partecipazione di Carola Puddu nel ruolo del Cigno Nero e di Roberta De Simone nella parte del Cigno Bianco e firmato da Fabrizio Monteverde, che reinventa il più famoso dei balletti di repertorio su musica di Čajkovskij, sovrapponendolo con la novella di Anton Čechov “Il canto del Cigno”.

Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui Chiara Francini il 28 febbraio ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri, con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono.

In apertura del mese di marzo, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3, va in scena Amanti, la nuova brillante e divertente commedia in due atti sulla ricerca della felicità, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e con protagonista Massimiliano Gallo.

Sarà un evento speciale la seconda edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, dedicata al grande artista bolognese e in programma lunedì 4 gennaio. Nel corso della serata verrà assegnato il Premio Ballerino Dalla 2024 ad artisti e creativi, selezionati da giornalisti e operatori tra i più attenti alle continue evoluzioni dell’attuale scena culturale italiana: Pinguini Tattici Nucleari, Calcutta, Daniela Pes, Madame, Dardust, Brunori Sas, Walter Veltroni.

Ancora la prosa sabato 9 marzo con Shakespeare 2.0. Lo stupro di Lucrezia, il reading teatrale che vede l’attore Claudio Santamaria e la scrittrice, giornalista e conduttrice Francesca Barra per la prima volta insieme a teatro. Tratta dal testo Lo stupro di Lucrezia scritto da William Shakespeare, la messa in scena affronta il tema attuale e scottante della violenza di genere e del femminicidio.

