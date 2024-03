YunuStage ci racconta le cooperative di comunità

Si terrà mercoledì 6 Marzo alle ore 17:00 presso la Sala Colonne, sede di EmilBanca in Via Mazzini/152 (Bologna), la terza tappa della rassegna YunuStage, il palinsesto economico e culturale promosso da Fondazione Yunus Italia ed orientato al pensiero del Prof. Muhammad Yunus giunto all’evento dedicato alle cooperative di comunità dal titolo “Aree interne e cooperative di comunità”.

“Fondazione Yunus Italia ha come naturale predisposizione occuparsi di questi temi – racconta Marco Marcatili, Segretario Generale di Fondazione Yunus e relatore dell’evento – tra gli obbiettivi della rassegna c’è l’attivazione un focus su esempi di innovazione sociale che vengono dal basso, fatti con passione e con l’apporto del credito”.

La conferenza, sviluppata secondo la modalità talk e trasmessa su TRC-Bologna affronterà il tema delle piccole comunità territoriali, a partire dalle testimonianze delle cooperative di comunità “I Briganti di Cerreto” di Cerreto Alpi (RE) e “Il Poggiolo – Rifugio Re_Esistente” di Monte Sole (BO). Le due realtà si racconteranno tramite un breve video-documentario che ne mostrerà le attività sul territorio e la trasformazione avvenuta grazie al circuito virtuoso di servizi gestiti dalle rispettive comunità.

Questo processo ha permesso alle località di trasformarsi diventando un punto di incontro e di crescita per il territorio stesso ed occasione di attrattività per un turismo che viene definito di comunità.

“Emil Banca, in quanto cooperativa di credito, che ha radici profonde in Appennino e nelle aree interne è molto attenta al mondo delle cooperative di comunità e al ruolo del credito per innovazioni sociali che possano realizzarsi qualora trovino partner finanziari disposti a sostenere il progetto” afferma Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca.

Le ̀cooperative di comunità, sono dunque un esempio di questo ben riuscito connubio tra persone, passione per il territorio, innovazione sociale e fiducia nella comunità.

I Briganti di Cerreto e Il Poggiolo – Rifugio Re_Esistente non sono le sole realtà che operano per far crescere le aree interne, ma si inseriscono in un arcipelago di territori che in Emilia Romagna hanno intrapreso la strada per divenire cooperativa di comunità con la voglia di mettersi in gioco e la volontà trasformare identità e passione in riscatto per territori di prossimità.

Al tavolo del dibattito Marco Marcatili, segretario generale Fondazione Yunus Italia, Giovanni Teneggi, Confcooperative Terre d'Emilia, Nadia Kherrati, Il Poggiolo Cooperativa di Comunità, Andrea Zanchi, Il Resto del Carlino, Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca, modera e conduce Lorenzo Benassi Roversi, giornalista.

E’ possibile iscriversi all’evento al seguente link:

https://forms.gle/Pbam3wuz5ezn9tkn6