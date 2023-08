Ferragosto a Mirabilandia con l’Horror festival

Ravenna, 2 agosto 2023. Saranno quattro serate ‘da brividi’ quelle che andranno in scena a Mirabilandia nel lungo weekend di Ferragosto.

Da sabato 12 a martedì 15, con orario straordinario fino a mezzanotte, si svolgerà infatti il ‘Summer Horror Festival’ (versione estiva del famoso Halloween di Mirabilandia), trasformando il Parco divertimenti più grande d’Italia nel sobborgo di una città popolata da ‘raccapriccianti abitanti’.

Ad accogliere, dalle 19, i visitatori sarà l’imponente cancello in ferro battuto di uno spettrale cimitero popolato da zombie e spaventose creature.

A delimitare la zona, in prossimità dell’attrazione Divertical, un muro con una spettacolare struttura lunga oltre venticinque metri e alta tre.

Coloro che avranno il coraggio di entrare si troveranno perduti in un cimitero monumentale, con colonne e pilastri, bifore e trifore, sculture e alabastri, marmi, metalli, lastre commemorative e nicchie con spaventose creature.

Attenzione anche all’area con tombe imponenti, lapidi e croci avvolte dal fumo e luci terrificanti: cosa si celerà dietro queste atmosfere gotiche? Per i più temerari, a disposizione due tunnel: Acid Rain e Psycho Circus, mentre l’area di Reset sarà completamente tematizzata con mostruose sorprese.

Show da brividi allieteranno i visitatori nei palchi presenti in varie aree del Parco. Da non perdere poi la visita all’Horror House The Walking Dead, la prima e unica horror house in Italia dedicata alla famosa serie televisiva.

L’ingresso richiede un biglietto supplementare ed è consentito a tutti i visitatori dai 12 anni (12-14enni accompagnati da un adulto). Tariffa speciale a €14,90 dalle 17, evento incluso.

lu. sca.