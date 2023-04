Mirabilandia vola "Continuiamo a investire"

Complice una primavera di ponti e festività, che hanno già fatto registrare un 30 per cento in più di prenotazioni rispetto allo scorso anno, il management di Mirabilandia, il parco divertimenti di Ravenna sulla statale Adriatica, si aspetta un trend positivo che proseguirà anche in vista dell’estate. A far girare i tornelli anche il ritorno con il botto delle gite scolastiche che stanno facendo esaurire rapidamente i giorni disponibili per i progetti didattici di matematica e fisica a bordo delle attrazioni. Un programma che prevede lezioni con tutor formati in grado di coinvolgere i ragazzi delle scuole secondari e superiori.

Importante è l’impatto sul fronte occupazionale. Al momento sono al lavoro mediamente circa 450500 persone che arriveranno in estate a un migliaio. "Per il 90% di loro – commenta Riccardo Capo, direttore del parco – si tratta soprattutto di persone che hanno già lavorato al parco e che sono quindi fidelizzate. Per le figure più tecniche come elettricisti, impiantisti, etc, Mirabilandia ha messo in campo dei contatti con gli istituti tecnici per presentare l’offerta professionale per quella che può essere considerata un’ottima palestra per entrare nel mondo del lavoro".

La direzione conta di annunciare novità, per quanto riguarda le attrazioni, entro fine anno. Il Parco continua, infatti a rinnovarsi e ampliare la sua offerta: "Abbiamo in programma investimenti per un grande rinnovamento – ha detto Capo – a partire dalla stagione 2025. Purtroppo è difficile sbilanciarsi sulle date con precisione. L’andamento del mercato dei prezzi delle materie prime e della loro reperibilità sta creando difficoltà a tanti investimenti in tutti i settori".

Con 850mila metri quadrati, 42 attrazioni e 6 aree tematiche Mirabilandia vanta da anni il primato di parco a tema più grande d’ITalia. Dal 1992 continua ad aggiornare la sua offerta. Grazie all’impiego di sofisticate tecnologie, il Parco conta delle attrazioni da Guinness dei Primati: iSpeed è il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente (seconda solo alla London Eye di Londra). A girare non è solo la ruota: gli investimenti al parco non si fermano e dopo il 2019, l’anno del Ducati World con un’area di 35mila metri quadri completamente trasformata per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico..

I visitatori generano un indotto di cui beneficiano le tante piccole e medie strutture dei comuni e delle frazioni più vicine. Un sistema che negli anni ha creato sinergie con molte realtà.

l.t.