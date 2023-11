Maratona di Ravenna Città d'Arte, è iniziato il countdown: il programma

Ravenna, 6 novembre 2023 – Il conto alla rovescia in vista della 24esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte è iniziato. Da venerdì prossimo, 10 novembre, si apre il weekend più atteso non solo per la città di Ravenna, ma per un territorio intero. Un evento nato, cresciuto e consolidatosi a livello mondiale, grazie al costante impegno di tutto lo staff di Ravenna Runners Club.

Gli occhi saranno puntati sulla zona compresa fra il Pala de André di Ravenna e via di Roma. Oltre alla gara regina sulla distanza di 42,195 chilometri incorniciata negli splendidi siti storici e artistici di Ravenna, il fine settimana offrirà un programma ricco di spunti e di occasioni per scoprire un territorio unico al mondo.

Venerdì 10 novembre

Si comincia come detto venerdì con l’apertura, dalle 10.30, dell’Expo Marathon Village che accoglierà migliaia di runners e non solo. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e ospiterà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora una volta, la struttura del Pala de André.

Sabato 11 novembre

Sabato 11 il teatro protagonista sarà ancora il Pala de André. Alle 10.15 dall’esterno del palazzetto avverrà la partenza della Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, a mezzogiorno circa, il via della Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 12 novembre

Domenica 12 Novembre, alle 8.45 la partenza della Correndo senza Frontiere - Tutti insieme, una 3 km riservata ai disabili che quest’anno prenderà il via dalla Basilica di San Vitale per poi arrivare sul traguardo di via di Roma. Alle 9.15, per la prima volta dal Pala de Andre’, lo start della Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Ravenna Half Marathon 21K, mentre alle 10.15 il via della coloratissima Martini Good Morning Ravenna 10K, sempre dal Pala de Andre’.

L’arrivo è invece previsto per tutte le distanze in via di Roma. Ad oggi, sono complessivamente oltre 3mila gli iscritti alle due gare competitive da 42 e 21 km, in rappresentanza di ben 50 nazioni. Ad essi si aggiungono gli oltre 6mila che si sono già registrati per la Martini Good Morning Ravenna 10K.

Maratona di Ravenna Città d'Arte: l'edizione 2022

I percorsi

Al sabato, nella Family Run sono attesi oltre 1000 partecipanti da tutte le scuole di ogni ordine e grado e nella Dogs&Run è previsto il numero massimo di iscrizioni consentite di 350 amici a quattro zampe. Si tratta di numeri non definitivi, dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via. Per questa edizione della Maratona di Ravenna non mancheranno gli abituali top runner, che cercheranno di migliorare i precedenti record della corsa stabiliti entrambi nel 2021: nella gara maschile da Elkana Langat (Ken) in 2h10’33” e quella femminile da Shyline Jepkorir Toirotich (Ken) in 2h.29’17”. Quest’anno il percorso della Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà completamente rinnovato. Subito dopo la partenza, i runners potranno ammirare la Darsena di Città arredata con la sua nuovissima passerella in legno. Successivamente, per la prima volta, la Maratona e la Mezza Maratona passeranno dal quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic). Proseguendo, il percorso si snoderà tra le bellissime vie della città toccando, ancora una volta, tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, ma anche la Tomba di Dante e altri siti. Il ritiro pettorali quest’anno sarà possibile all’Expo Marathon Village al Pala de André nelle giornate di venerdì dalle 10.30 alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 19. Alla domenica mattina, solamente per i runner che giungeranno da fuori provincia, sempre presso il Pala de Andre’ dalle 7.15 alle ore 8.45, mentre per gli iscritti alla Martini Good Morning 10K, dalle 8 alle 9.30.