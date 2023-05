Alluvione Emilia Romagna, il funerale delle vittime di Russi: in centinaia all’addio a Delio e Dorotea

Russi (Ravenna), 24 maggio 2023 – Si sono svolti, nella piccola chiesa accanto al cimitero di San Pancrazio di Russi, i funerali di Delio Foschini e della moglie Dorotea Dalle Fabbriche rinvenuti senza vita pochi giorni fa nella loro abitazioni di Chiesuola di Russi a causa dell'alluvione.

Al rito funebre partecipano almeno 400 persone, oltre un centinaio nella piccola chiesa, gli altri stanno ascoltando attraverso gli altoparlanti che diffondono la voce di don Giorgio nello spazio attiguo.

Accolta dal prefetto Castrese De Rosa è arrivata la ministra Anna Maria Bernini in rappresentanza del governo, incontrando la sindaca Valentina Palli, ha detto soltanto di essere qui "per rendersi conto di quanto accaduto" e per portare a tutta la popolazione la solidarietà del governo.