Ampliamento zona pedonale al via

L’ampliamento della zona pedonale del centro storico a Faenza inizierà, in via sperimentale, dall’8 dicembre e si protrarrà fino al 31 gennaio prossimo. La definizione degli indirizzi dell’ampliamento è stata oggetto la settimana scorsa di un’apposita delibera approvata dalla giunta comunale. Obiettivo dell’atto, in coerenza con il Pums e il Pair, consiste nel migliorare le condizioni di qualità urbana e ambientale della città, realizzando politiche integrate della mobilità sostenibile, della riqualificazione degli spazi pubblici, della tutela ambientale, della valorizzazione del commercio, della cura e pulizia, per consentire a tutti di fruire di una città più ordinata, silenziosa e respirabile.

Sulla scorta di tali evidenze dunque sono state individuate nuove aree pedonali "che possano garantire la compresenza di pedoni e ciclisti - si legge nella delibera -, ma anche di sistemi di accessibilità con mezzi pubblici ecologici, che non snaturino il concetto di pedonalizzazione, ma garantiscano il giusto diritto alla fruizione dello spazio pubblico anche alle categorie di utenza cosiddetta debole". Un altro obiettivo riguarda "la valorizzazione di edifici monumentali e l’arredo urbano anche mediante la rimozione degli oggetti incongrui, coerentemente alle prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Architettonici".

Così, a decorrere dall’8 dicembre, saranno considerate aree pedonali dalle 0 alle 24 i seguenti tratti: via Pistocchi, corso Mazzini tra via Fanini e via Pistocchi, via Pasolini, via Bertolazzi, via Torricelli tra Piazza del Popolo e via Zuffe, vicolo Sant’Antonio, via Marescalchi tra via Torricelli e piazza Martiri della Libertà nonché nel tratto tra piazza Martiri della Libertà e corso Saffi, lo stesso corso Saffi da via Marco da Faenza a via Marescalchi e via Barilotti da via Marco da Faenza e piazza della Libertà. Inoltre in via Pistocchi è stata vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati, e in via Marescalchi è stata soppressa la deroga ai taxi di circolare nel senso contrario di marcia. Le suddette zone ora pedonalizzate erano già interessate da provvedimenti vincolanti in materia di circolazione e con particolare riferimento a via Barilotti, giova ricordare che la Soprintendenza già nell’aprile del 2019 aveva chiesto l’adozione di provvedimenti per limitare la sosta delle auto in tale strada al fine di tutelare lo spazio di pregio storico e artistico che circonda il Duomo al fine di esaltarne la visibilità architettonica. La segnaletica stradale è già stata posizionata, così come annunciato, a breve entreranno in funzione i varchi di accesso alla Ztl del centro storico, che tuttavia fino al nuovo anno non avranno valenza sanzionatoria.