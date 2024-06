Bagnacavallo va a Giacomoni. Vittoria netta del Centrosinistra: "Un orizzonte a cui guardare"

Una vittoria importante, quella di Matteo Giacomoni, candidato per la coalizione di centrosinistra supportata da ’Bagnacavallo Futuro Comune’, ’Uniti per Bagnacavallo’, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra. A suo favore è andato il 64,48% dei 7.812 voti ritenuti validi durante lo spoglio. Diletta Principale, espressione della lista ’Principale Sindaco’ e Fratelli d’Italia, ha ottenuto il 29,06%, mentre Maurizio Bragonzoni, in corsa per il movimento Area Liberale, ha totalizzato il 6,46%. In totale, su 13.016 aventi diritto, si sono recati alle urne in 8.139, pari al 62,53%. Di questi, 208 hanno consegnato delle schede nulle e 119 delle schede bianche. "Sono particolarmente contento di questa vittoria – ha dichiarato Giacomoni –. All’emozione si aggiunge anche la consapevolezza del carico di responsabilità che questo ruolo comporta. Sicuramente la prima cosa su cui è necessario agire è continuare, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, a coinvolgere le persone. Poi dobbiamo lavorare tantissimo sulla gestione delle acque. I piani speciali vanno elaborati subito, il commissario ne ha bisogno e a breve gli saranno forniti. Anche se i risultati si vedranno nel tempo, bisogna partire adesso per ottenere i finanziamenti".

Per ringraziare la comunità di Bagnacavallo che ha deciso di accordargli fiducia, Giacomoni ha organizzato nella serata di ieri, nella piazza principale della città, un momento di festa e di ringraziamento. "Mi hanno colpito l’affetto e la stima di tanta gente, che è passata anche solo per dirmi, durante la campagna elettorale, ’crediamo in te, vai avanti così’. Questi attestati di fiducia mi sono arrivati anche da persone da cui onestamente non me lo sarei aspettato. È sicuramente un buon motivo per continuare a lavorare nella direzione tracciata". Gli sfidanti, Principale e Bragonzoni, siederanno in consiglio comunale. "Credo che sarà possibile lavorare insieme, ognuno ovviamente con le proprie idee, per il bene della città – continua Giacomoni –. Ai miei concittadini dico: cominciamo a lavorare. È una bella sfida. C’è un orizzonte a cui guardare, andando avanti. Seguiremo la linea tracciata dalla precedente amministrazione per quanto riguarda alcuni aspetti, come nel caso dei lavori pubblici. Su altri non è escluso che potremmo anche prendere decisioni diverse".

Monia Savioli