Bizzuno, scontro tra auto e scooter. Ferita trasportata in gravi condizioni al Bufalini

È di tre feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio della paurosa collisione tra uno scooter T-Max e una Chevrolet Spark, avvenuta nella tarda mattinata di ieri lungo via Quarantola all’incrocio con via Sant’Antonio, all’altezza della frazione lughese di Bizzuno. Mancava poco a mezzogiorno, quando un uomo in sella allo scooter su cui viaggiava una passeggera di una quarantina di anni (entrambi residenti a Fusignano), mentre stava percorrendo via Quarantola con direzione di marcia Lugo-Fusignano, giunto alla suddetta intersezione, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, è venuto a collisione con la parte posteriore destra della Chevrolet. Vettura condotta da una 45enne che da via sant’Antonio si era immessa sulla via Quarantola svoltando a sinistra per dirigersi verso Fusignano. In seguito all’impatto lo scooterone è finito nel fossato. Sul posto tre ambulanze, la Polizia Locale oltre all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. La passeggera dello scooter è stata intubata e trasportata al Bufalini. Ferite di media gravità per l’uomo e per l’automobilista, trasportati all’ospedale di Lugo.

lu.sca.