Pauroso incidente tra scooter e auto a Lugo, grave una donna

Bizzuno di Lugo (Ravenna), 26 giugno 2025 – E’ stata trasportata in elicottero con un codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la passeggera 40enne di uno scooter (condotto da un uomo), scontratosi intorno a mezzogiorno di oggi con una ‘Chevrolet Spark’ in via Quarantola all’intersezione con via Sant’Antonio, all’altezza della frazione lughese di Bizzuno.

Moto che procedeva sulla via Quarantola con direzione di marcia Lugo-Fusignano.

Al volante della vettura c’era una 45enne che da via sant’Antonio si era immessa sulla via Quarantola svoltando a sinistra per dirigersi verso Fusignano.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e personale della Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre in un campo è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’.

La passeggera dello scooter è stata intubata e trasportata con il velivolo al ‘Trauma Center’ del ‘Bufalini’ di Cesena. Ferite e traumi di media gravità invece per l’uomo e per l’automobilista, trasportati all’ospedale ‘Umberto I°’ di Lugo.