Incidenti a Lido Adriano e Forlì. Feriti due centauri di 40 e 74 anni

Incidente a Lido Adriano, in via Destra Canale Molinetto. All’altezza dell’incrocio con via Dell’Idrovora, si sono scontrati un autocarro e una moto (erano circa le 15 di ieri). Alla guida della moto c’era un uomo di una quarantina d’anni; a causa dell’urto tra i due mezzi l’uomo è caduto a terra (a soccorrerlo i sanitari del 118 accorsi). Sul posto è intervenuta l’elimedica che ha trasportato il ferito in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Grossi disagi per il traffico (sul posto, per i rilievi e la gestione del post-incidente, la polizia locale), con code di oltre due chilometri.

Un motociclista ravennate di 74 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi ieri mattina alle 9.30 nel Forlivese, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, all’altezza dell’intersezione con via Ladino. La dinamica dello schianto è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti, il ravennate viaggiava in direzione Forlì alla guida di una Kawasaki quando per cause che dovranno chiarire gli agenti, ha tamponato una Dacia Santero impegnata in una manovra di svolta a sinistra (alla guida dell’automobile c’era una donna). A causa dell’incidente, la strada è rimasta temporaneamente chiusa, con conseguenti disagi per la viabilità.