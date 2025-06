Frontale tra auto sul Dismano, sette feriti di cui uno grave

Via Dismano, all’altezza di Via Carraia Vangaticcio a Madonna dell’Albero, è stata teatro di un grave incidente stradale all’alba di ieri. Lo scontro frontale tra due veicoli ha causato il ferimento di sette persone, due delle quali versano in condizioni particolarmente serie.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5.30, coinvolgendo una Ford Fiesta con a bordo cinque persone di origine straniera, diretta verso Cesena, e una Dacia Duster con due occupanti. L’impatto violento ha sbalzato entrambe le auto fuori dalla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sei ambulanze, un’auto medica e un elicottero del 118 sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare dalle lamiere uno dei feriti rimasto incastrato nella Ford Fiesta. Dei rilievi è stata incaricata la Polizia locale di Ravenna.

Due persone sono state trasportate con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove uno dei due pazienti è considerato in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. Altri tre feriti meno gravi sono stati anch’essi portati al Bufalini, mentre le restanti due persone coinvolte sono state trasferite a Ravenna.