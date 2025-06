Scontro tra auto, sei persone sono rimaste ferite

È di sei feriti, due trasportati al Bufalini di Cesena il bilancio di uno scontro tra tre auto avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo il tratto di via Selice che separa Conselice da Lavezzola. L’incidente, i cui rilievi sono al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 11.30. Alla luce di una prima ricostruzione, la Opel Crossland, che era condotta da una donna del 1945 residente a Imola con a fianco un uomo classe 1940, stava procedendo lungo la Selice con direzione di marcia Conselice-Lavezzola. Giunta ad alcune centinaia di metri dal ‘curvone’ del Ponte Rosso alle porte di Lavezzola, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Peugeot 308 condotta da una donna classe 1977 con a bordo una donna di un anno più giovane (entrambe di Conselice), che procedeva in direzione opposta. Vettura che poi è stata tamponata da una Ford C Max con o bordo un uomo e una di donna di Campotto (Fe). Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre poco dopo è atterrato l’elicottero di Ravenna Soccorso che ha poi trasportato la passeggera della Peugeot 308 con un codice di media gravità al Trauma Center di Cesena, mentre la conducente della Opel è stata trasportata, sempre a Cesena, ma in ambulanza. Lievi ferite per le altre quattro persone coinvolte.

lu.sca.