Crociera di lusso, un gioiello della Msc approda a Ravenna

Ravenna, 13 luglio 2024 – Un gioiello della Compagnia MSC è attraccato oggi per la prima volta al terminal crociere di Porto Corsini. È la Explora I, un brand nuovo legato al mondo del lusso, a un target ben profilato di clienti che non necessariamente scelgono la crociera per le proprie vacanze.

L'arrivo dei passeggeri di Explora I al porto di Ravenna (foto Zani)

A bordo 500 passeggeri (ne può imbarcare 900) per lo più americani con un’alta capacità di spesa, che si sono dedicati alle escursioni in particolare in centro per visitare i monumenti con una importante ricaduta economica per il territorio. La nave è salpata in serata verso la Croazia, Dubrovnik, il Pireo, Brindisi. Tornerà nel 2025 per cinque volte.

Il gioiello della Compagnia Msc al terminal crociere di Porto Corsini (foto Zani)

Mediamente il costo di una settimana di vacanza si aggira a persona sui 6mila euro in una formula all inclusive con un livello di servizio, qualità del cibo e spazi comuni possibile solo in un hotel di altissimo livello.