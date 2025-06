Game of Cervia. Un gioco da tavolo racconta la città

Si chiama Game of Cervia ed è molto più di un gioco da tavolo: è un viaggio ironico, affettuoso e coinvolgente nel cuore della nostra città. Un progetto interamente ideato, progettato e realizzato da Massimiliano Montanari, in collaborazione con Vanity Lab Concept Store e Acqua di Cervia con il patrocinio del Consorzio Cervia Centro.

Il gioco sarà presentato oggi e domani, dalle 16.30 alle 19.30, presso Vanity Lab Concept Store (via Bertoni 3, Cervia), in un evento aperto al pubblico. I partecipanti potranno visionare il gioco, provarlo in anteprima e scoprire i retroscena della sua creazione.

Game of Cervia è un prodotto artigianale, stampato in tiratura limitata, che racconta con leggerezza e originalità la vita quotidiana, i mestieri, le tradizioni e i personaggi iconici di Cervia: dal bagnino all’influencer, dal turista entusiasta al cervese doc.