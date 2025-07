Lanciano oggetti contro i passanti poi aggrediscono gli agenti: due arresti

Bagnacavallo (Ravenna), 1 luglio 2025 – Due tunisini tratti in arresto, un loro connazionale denunciato, tre agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna che hanno riportato lesioni. E’ il bilancio della notte assai movimentata registratasi nel centro storico di Bagnacavallo. Nella tarda serata di ieri (lunedì) tre cittadini di nazionalità tunisina, in evidente stato di alterazione, hanno iniziato a urlare e a lanciare oggetti in direzione dei passanti.

La segnalazione alla Polizia locale della Bassa Romagna ha permesso un intervento tempestivo e risolutivo. In pochi minuti, infatti, sono giunte sul posto due pattuglie, supportate da una terza poi sopraggiunta. Alla vista degli agenti, i tre individui coinvolti nei disordini hanno reagito con violenza, scagliandosi contro di loro. Il personale in divisa ha proceduto a immobilizzare i soggetti e a contenerne l’aggressione, anche grazie all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione come lo spray al peperoncino, fondamentale per limitare le conseguenze fisiche sugli operatori.

Tre agenti hanno comunque riportato lesioni, con una prognosi di quindici giorni ciascuno. I tre uomini fermati sono stati condotti al comando della Polizia locale, identificati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due di loro sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il terzo è stato denunciato a piede libero. Uno degli arrestati è accusato anche di rapina, per aver tentato di sottrarre la pistola d’ordinanza a un agente. “L’episodio di ieri sera – ha dichiarato il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni - dimostra l’importanza di un presidio costante e attento del territorio. La situazione è stata gestita con efficacia e rapidità proprio grazie alla professionalità e al coraggio dei nostri agenti di Polizia locale. A loro va il mio più profondo ringraziamento, per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della nostra comunità. Agli agenti feriti auguriamo una pronta guarigione. Il nostro ringraziamento va anche ai carabinieri, per il supporto fornito, al personale sanitario intervenuto e anche ai cittadini che hanno segnalato quanto stava accadendo. È importante ricordare che siamo tutti parte di una comunità, fatta di servizi, presidio del territorio e forze dell’ordine, ma siamo soprattutto una comunità di persone. Ed è proprio la collaborazione di tutti, insieme al presidio del territorio, a essere fondamentale per la qualità della vita della nostra città”.

Il sindaco delegato alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Mattia Galli, ha inviato “un augurio di pronta e completa guarigione ai tre agenti rimasti feriti, ai quali vanno la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Questo episodio rafforza la nostra determinazione: ci impegneremo a investire ancora di più in formazione e dotazioni tecnologiche per il corpo di Polizia Locale. La sicurezza di chi difende la nostra comunità è una priorità assoluta ed è necessario che gli interventi siano sempre più efficaci e l’incolumità degli agenti sempre meglio garantita”. Si ricorda ai cittadini che per la segnalazione delle emergenze è attivo il numero unico di riferimento 112.