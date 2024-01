Mamma si lancia dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane: la bimba è morta

Ravenna, 8 gennaio 2024 - Tragedia questa mattina a Ravenna. Alle 7.10 una donna si è lanciata dal nono piano di un palazzo di via Dradi assieme alla sua bambina di 6 anni. La piccola è morta sul colpo, la donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini.

Nel gesto estremo è stato trascinato il cane, un meticcio nero, morto nello schianto.

Donna si lancia dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane: il palazzo e i primi soccorsi (Foto Zani)

Sul posto due volanti della Polizia e le ambulanze del 118. Ancora non si conoscono i motivi del drammatico gesto. Si sa solo che il marito, in casa nel momento della tragedia, non si è accorto di nulla. L'uomo sarebbe stato avvertito dalle Volanti della polizia, al ritrovamento dei corpi. Sul posto anche la squadra mobile della Questura ravennate.

L’intera facciata del palazzo è coperta da impalcature per lavori di ristrutturazione: probabilmente le stesse hanno rallentato la caduta della madre, che per questo non è morta sul colpo.

Notizia in aggiornamento