Lancia la figlia di 5 anni dal terrazzo e tenta il suicidio. La procura: “Accertamenti sulla situazione mentale del padre”

Venezia, 5 gennaio 2024 – Lancia la figlia di 5 anni dal terrazzo e poi tenta il suicidio. È successo ieri sera a Cinto Caomaggiore, nel Veneziano, dove un uomo ha gettato la bambina dal primo piano del palazzo, per poi buttarsi a sua volta nel vuoto.

Tragedia evitata per un soffio, entrambi sono vivi: la piccola è in ospedale con un trauma cranico, il padre è illeso. Al momento non c’è ancora un fermo per tentato omicidio, la procura: “Nessun provvedimento, attendiamo di capire la situazione mentale dell’uomo”

Getta la figlia dal terrazzo, la bimba è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Treviso

Tenta di uccidere la figlia di 5 anni

L’uomo al centro di questa terribile vicenda era separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, svegliati dal rumore dei corpi caduto sull’asfalto di via Tiepolo.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco: hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo, pensando che dentro potesse esserci un’altra vittima, magari la mamma della bambina. Si temeva un altro femminicidio, come quello delle due giovani venete Vanessa Ballan, 26 anni, la 22enne Giulia Cecchettin.

Corsa disperata in ospedale

Dopo il terribile gesto – un tentato omicidio-suicidio – sul posto sono subito arrivati i soccorsi. Ambulanze a sirene spiegate da Portogruaro e Caorle. La piccola era cosciente, ma è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un forte trauma cranico.

La procura: “Attendiamo di capire la situazione mentale dell’uomo”

“Non è stato adottato ancora alcun provvedimento perché siamo in attesa di capire dall'ospedale le condizioni psicofisiche dell'autore di questo gesto”. Lo ha detto la procuratrice facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina, in riferimento a quanto accaduto la notte scorsa a Cinto Caomaggiore.

“Qualsiasi altra illazione al momento è prematura – ha concluso il Procuratore – sono situazioni delicatissime, che coinvolgono, come vittima, anche una minore in giovanissima età. Sino a che non saranno chiariti i contorni e, soprattutto, fino a quando la situazione mentale dell'autore dell'azione non sarà definita dagli specialisti a cui è stato affidato, non forniremo alcun dettaglio sulla vicenda. Tantomeno le generalità e ogni altro elemento che possa contribuire a identificare i protagonisti”.