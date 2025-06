Sapir, conermato il cda: "Una decisione prudente"

L’assemblea degli azionisti di Sapir ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024. Confermati il consiglio di amministrazione e gli incarichi di vertice: presidente Riccardo Sabadini, vicepresidente Nicola Sbrizzi e amministratore delegato Mauro Pepoli. Proprio Sabadini sottolinea come la scelta unanime dei soci sia stata quella di confermare l’intero CdA e non solo i vertici. "Una decisione di comprensibile prudenza – ha spiegato – . Si sono modificati contemporaneamente tanti elementi tutti fondamentali per lo sviluppo del porto e il futuro della Sapir". Il riferimento è al quadro istituzionale profondamente cambiato: dai nuovi presidente della Regione, de Pascale, e sindaco, Barattoni, anche se entrambi conoscitori della realtà portuale, al commissario straordinario e presidente in pectore dell’Autorità portuale, Francesco Benevolo, al nuovo Direttore Marittimo e all’avvicendamento degli assessori alle infrastrutture regionali. "Tutto questo accade – aggiunge Sabadini - mentre si devono ricercare nuovi finanziamenti importanti per il completamento anche delle banchine in concessione a terminal del Gruppo, assumere decisioni rilevanti sullo sviluppo delle aree della Società e mentre si sono recentemente modificate alcune competenze amministrative per le aree portuali e retroportuali. Credo quindi che i soci comprensibilmente abbiano preferito non modificare la composizione dell’intero consiglio, i cui componenti tutti hanno manifestato la propria disponibilità".

I numeri confermano la solidità del Gruppo. Il bilancio civilistico si è chiuso con un utile netto di 3,1 milioni di euro, mentre il bilancio consolidato ha registrato un valore della produzione pari a 74,3 milioni e un utile di esercizio di 4,4 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo cresce e supera i 134 milioni di euro, con benefici per i soci, in maggioranza pubblici. Positivo anche l’andamento dell’occupazione: i dipendenti passano da 223 a 235 unità. In crescita anche i traffici: i terminal del Gruppo Sapir hanno movimentato nel 2024 circa 3,6 milioni di tonnellate di merci varie e prodotti liquidi, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

Maria Vittoria Venturelli