"Stupratore", statua del Passatore imbrattata

Atto vandalico ieri notte contro la ‘statua del Passatore’ installata un anno fa alla rotonda delle Bocche dei Canali a simbolo della Cento Chilometri Firenze-Faenza che da 50 anni porta appunto il nome di ‘Marcia del Passatore’. Ignote mani dal vago sapore anarcoide e con un preciso riferimento all’8 marzo, hanno dipinto di nero il volto bifronte e hanno poi cercato di ‘spiegare’ il gesto in un volantino e in uno striscione agganciato al vicino sovrappasso ferroviario di via Celle. Sostanzialmente il contenuto del volantino, che si apre con una nota frase del filosofo Bakunin, contesta il fatto che la statua, ispirata al Passatore, noto criminale romagnolo dell’Ottocento, sia posta "a guardia della città", sia considerata la "mascotte di una città perbene, progressista, inclusiva, femminista". E per giustificare il riferimento all’8 marzo, è ricordato anche l’episodio di Gertrude Artusi, sorella del celebre Pellegrino, che per lo stupro subito dopo l’invasione del teatro di Forlimpopoli (25 gennaio 1851) da parte della banda di Stefano Pelloni (Il Passatore, appunto), allorché fu, come tutti i presenti in sala, sequestrata, portata a casa, rapinata e – secondo l’Autobiografia dell’Artusi – violentata, impazzì e venne reclusa in manicomio dove morì. Più in generale l’ autrice...