Rinascita dopo l’alluvione: a Faenza il primo negozio del designer Bacchilega

Ravenna, 11 novembre 2024 - Solo un anno e mezzo fa, sei metri di fango avevano travolto la sua casa e il laboratorio in cui lavorava, in via Carboni, inghiottendo indistintamente manufatti e ricordi d’infanzia, attrezzature e materiali, tessuti e schizzi. Ora, Nicola Bacchilega, talento emergente nel settore della moda e della gioielleria, si accinge ad aprire, proprio nella sua Faenza, il primo punto vendita: "voglio dare un segnale di ripartenza – confida –, la nostra città merita un ritorno alla bellezza, a quel gusto per l’arte che le appartiene da sempre". Il designer, 34 anni appena compiuti, è già noto sulla scena internazionale e ha partecipato alla sua terza Milano Fashion week.