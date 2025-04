Visita di Carlo e Camilla a Ravenna, il sovrano “non vede l’ora di partire”

Ravenna, 6 aprile 2025 – “In ottima forma” e “impaziente di partire per l’Italia”. Secondo fonti vicine al sovrano d’Inghilterra, re Carlo III “non vede l’ora” di visitare, insieme alla moglie Camilla, prima Roma e poi Ravenna dove non è mai stato.

A Roma ospiti del presidente Mattarella

Nella Capitale arriverà domani, lunedì 7 aprile, per una serie di impegni che culmineranno nel banchetto di Stato ospitato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un evento che è il sigillo di legami solidi e amicizia profonda fra Regno Unito e Italia.

A Ravenna fervono i preparativi

A Ravenna re Carlo e la regina Camilla arriveranno invece giovedì 10 aprile, accompagnati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E in città fervono i preparativi per accogliere in grande stile la coppia reale. Ravenna si sta facendo ancora più bella e tutto è quasi pronto per la visita ufficiale, comprese le misure di sicurezza. A questo proposito si è resa necessaria la chiusura di alcune scuole e di alcuni musei.

Il tragitto e le tappe della coppia reale

Il tragitto che sarà percorso da re Carlo e dalla regina Camilla va da piazza San Francesco alla Tomba di Dante per poi proseguire il sovrano fino a via Argentario e alla basilica di San Vitale e Galla Placidia e la consorte verso via Cavour dove arriverà a palazzo Guiccioli per ammirare il museo Byron.

L’evento storico

Dopo le rispettive visite la coppia reale si recherà in municipio dove parteciperà insieme al presidente Mattarella a un consiglio comunale straordinario per celebrare l’80esimo della liberazione dalle truppe nazifasciste. Proprio il 10 aprile 1945, infatti, furono liberate dalle truppe britanniche e canadesi Alfonsine e Fusignano, quattro mesi dopo Ravenna che fu liberata il 4 dicembre 1944.

La partenza da Ravenna è prevista nel tardo pomeriggio quando la città sarà più ricca e potrà ricordare questa visita d’eccezione.