Dopo il brillante successo di sette giorni fa nel palazzetto di casa ai danni della Scuola Basket Ferrara, arriva per gli Aviators di Lugo il primo esame importante nella volata per la quarta posizione. Questa sera i biancoverdi di coach Baroncini saranno impegnati alle ore 18 sul parquet del Palaregnani di Scandiano contro la Pallacanestro 2012, realtà del piccolo comune reggiano. Scandiano, in compagnia di Medicina e Casalecchio, occupa la terza posizione in classifica con 24 punti e un record casalingo di 6 successi e 2 sconfitte. Lugo si trova invece nel gruppo delle inseguitrici alle spalle di questo terzetto con 20 punti, come Santarcangelo e Novellara, pertanto una vittoria permetterebbe ai biancoverdi di compiere un enorme passo avanti in classifica. I romagnoli sono una delle squadre migliori in trasferta e hanno vinto 5 partite su 8. Altre sfide interessanti del turno sono Castelnovo-Casalecchio, Santarcangelo-Correggio, Medicina-4 Torri e Bertinoro-Novellara.

