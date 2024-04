OraSì Ravenna - Andrea Costa Imola 88-70. Ravenna domina il derby

Ravenna, 22 ottobre 2017 - Ravenna domina il derby con Imola ed esce vincente nonostante un momento di blackout che ne mette in pericolo il risultato all'inizio del terzo periodo. L'esperienza e l'energia dei più esperti riesce a vincere la fase di flessione e negli ultimi 15 minuti l'OraSì torna in controllo del match. Sei in doppia cifra, 42-24 la differenza a rimbalzo e 16 assist di squadra sono i dati che rendono l'idea della dimensione della vittoria dei giallorossi.

L'OraSì domina nelle prime due frazioni controllando i rimbalzi e dimostrandosi più concreta sotto canestro. L'entrata di Montano spezza l'equilibrio instauratosi nelle battute iniziali e il suo canestro vale il 22-18 del primo quarto. L'OraSì si prende l'inerzia della gara. Chiumenti e Grant dominano contro Maggioli e Wilson costringendo il primo a 4 falli dopo soli 18 minuti. Il divario fra le due squadre si allarga costantemente, merito ancora una volta del dominio pressoché totale a rimbalzo da parte dei giallorossi (27-8 nei primi 20 minuti). Raschi dall'arco mette a segno il +11 e poco dopo Grant schiaccia il 36-23 che vale il +13.

Dopo l'intervallo però, con Ravenna in vantaggio 47-31, i giallorossi incappano nel momento di calo psico-fisico che li sta affliggendo dall'inizio della stagione. Ne approfittano Prato e Wilson che, da soli, confezionano un parziale di 14-2 che riporta a contatto l'Andrea Costa. Imola risale infatti a -1 (57-56) ma il momento di impasse dei padroni di casa si esaurisce presto. Ci pensano l'energia di Montano e la classe di Raschi, che riportano Ravenna a +8 (68-60).

A cavallo del terzo e quarto periodo l'OraSì ritorna padrona del campo e confeziona un parziale di 25-2 che mette alle corde Imola. Montano, Giachetti, Raschi e Chiumenti mettono il punto esclamativo sulla rotonda vittoria per 88-70 che vale i 2 punti.

Il tabellino

OraSì Ravenna 88 Andrea Costa Imola 70

ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi, Montano 14 (3/3, 2/8), Sgorbati 2 (1/3, 0/1), Giachetti 10 (1/1, 2/5), Chiumenti 12 (5/10,), Raschi 12 (1/1, 2/2), Esposito 2 (1/1, 0/1), Masciadri 5 (1/1, 1/1), Cinti, Vitale 3 (0/1, 1/2), Rice 13 (4/6, 1/4), Grant 15 (7/10). All. Martino.

ANDREA COSTA IMOLA: Turrini ne, Bell 11 (4/8, 0/7), Alviti 4 (2/2, 0/2), Maggioli 2 (1/4, 0/1), Wiltshire ne, Wilson 24 (2/4, 5/7), Gasparin 4 (1/3, 0/2), Prato 15 (4/4, 1/3), Toffali 2 (1/2, 0/1), Penna 6 (2/3, 0/3), Simioni 2 (1/3). All. Cavina.

Arbitri: Bartoli, Wasserman, Ferretti

Note - Parziali: 22-18, 47-31, 72-60. T2: Ra 24/38, Im 18/33. T3: Ra 9/24, Im 6/26. TL: Ra 13/15, Im 16/19

Spettatori: 2400