Ravenna, l'OraSì torna a vincere

Ravenna, 19 novembre2017 - L'OraSì vince e incamera 2 punti dopo tre giornate all'asciutto. Con Piacenza, dopo un primo quarto di studio, diventa tutto facile grazie ad un'ottima prestazione difensiva che limita l'attacco ospite al solo Guyton. Giachetti e Montano tengono saldamente in mano le chiavi del gioco e Grant, Rice e Masciadri offrono una prova di grande spessore su entrambi i lati del campo. Meglio Piacenza in avvio con 8 punti di Arledege per l'inziale 12-16, tuttavia l'OraSì prende le misure agli ospiti e chiude tutte le linee di penetrazione nel secondo periodo. Piacenza è costretta a tirare dall'arco e fa 1/13, mentre Ravenna sfrutta gli esterni e il gioco in transizione per accumulare punti. Montano, Rice e Giachetti costruiscono un parziale di 12-0 che svolta la gara mentre gli ospiti trovano un canestro dal campo soltanto da Oxilia. Il secondo quarto si chiude con un eloquente 22-4 e Ravenna va al riposo sul +14. Nella ripresa il copione non cambia. Grant schiaccia due volte per il 38-20 che Masciadri e Sgorbati arrotondano a +22 (54-32) al 28'. L'ultimo sussulto piacentino è di Guyton che riduce lo scarto (54-37), ma l'Assigeco è tutta qui. Nel quarto periodo Rice risponde e Guyton e Montano mette il punto esclamativo con i tre tiri liberi del 64-45. Piacenza trova due triple da Infante e Guyton ma ormai la gara è in mano giallorossa. Grant, Vitale e Giachetti fissano il 71-56 che regala i 2 punti all'OraSì.

OraSì Ravenna 71 Assigeco Piacenza 56 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 15 (4/6, 1/2), Sgorbati 3 (1/3 da 3), Giachetti 5 (2/5, 0/3), Chiumenti 7 (2/4), Raschi (0/2, 0/2), Esposito (0/2 da 3), Masciadri 9 (3/3, 1/2), Cinti ne, Vitale 4 (1/1), Rice 14 (4/8, 2/5), Grant 14 (7/12). All. Martino. ASSIGECO PIACENZA: Guyton 20 (2/5, 5/8), Sanguinetti 4 (0/6, 0/2), Diouf 1, Fontecchio 2 (1/1), Formenti 2 (1/3, 0/3), Infante 8 (2/3, 1/3), Seye ne, Dincic ne, Livelli ne, Arledge 10 (4/8, 0/1), Oxilia 6 (2/5, 0/2), Reati 3 (0/1, 1/5). All. Zanchi. Arbitri: Moretti, Maschietto, Perocco Note - Parziali: 12-16, 34-20, 54-37. T2: Ra 23/41, Pc 12/32. T3: Ra 5/19, Pc 7/24. TL: Ra 20/14, Pc 11/20. Spettatori: 2.000