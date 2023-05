Benaglia quinto all’esordio in campionato

È iniziato con un quinto posto il campionato italiano di Aquabike di Lorenzo Benaglia, pilota 57enne da anni protagonista nelle acque italiane e internazionali, che pure in questa stagione punta alla vittoria del titolo. L’alfiere della scuderia Jet Race ha conquistato nella prima tappa del campionato disputatasi nel week end a Napoli il quinto e il sesto posto nella Runabout F1, piazzamenti che sono valsi in quinto posto complessivo, ed è arrivato secondo nella Runabout Veterans. "Sono abbastanza soddisfatto di questa prima uscita – spiega il pilota ravennate che in carriera vanta 15 titoli italiani e molte partecipazioni al Mondiale – anche se la moto non è stata perfetta, ma lo avevamo messo in conto. Era la prima volta che la utilizzavo e sapevo che aveva qualche problema di stabilità ed infatti stiamo lavorando in questi giorni per risolverli in modo da averla al meglio nella prossima gara".

l.d.f.