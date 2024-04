Cento Ravenna 60-58: torna il buio per l’OraSì

Ferrara, 17 gennaio 2021 - Il territorio ferrarese non porta bene all’OraSì Ravenna che perde per la seconda volta in volata dopo essere stata davanti e avere dato la sensazione di controllare la partita. Si impone Cento per 60-58, più brava a crederci nei momenti importanti. Per Ravenna male James, ma ormai non è più una notizia, male Denegri in regia e troppo altalenanti tutti gli altri. Si fa sentire l’assenza di Chiumenti rimasto in panchina acciaccato. Solo 6 punti dei giallorossi nell’ultimo quarto.

Quintetti previsti in avvio e strategie annunciate con Cento che tiene d’occhio Givens e Ravenna che prova ad arginare Sherrod. Gli americani di casa sono più efficaci di quelli in giallorosso nel complesso, con 12 punti a 5. L’OraSì è più pronta a rimbalzo ma butta via troppi palloni. Merito della difesa a zona della Tramec che mette sabbia negli ingranaggi giallorossi. Con le palle recuperate i padroni di casa costruiscono punti in transizione sfruttando la difesa debole di James su Cotton il quale penetra o scarica per i compagni. Il parziale è di 12-2 e vale il 32-20 di metà secondo quarto. Cancellieri fa la sua contromossa e si mette a sua volta a zona. Cento va in sofferenza poiché non riesce più a mandare a segno tiri facili permettendo all’OraSì di tronare in partita. Controparziale giallorosso di 7-0 con la bomba finale di Cinciarini e Ravenna torna a -5 (32-27). La Tramec mette un freno all’ondata dei romagnoli con un gioco da 4 punti bello e fortunato di Gasparin, ma le lunghezze tornano 5 quando Givens prima serve un assist preciso per Simioni poi segna nel traffico il 36-31 che chiude la prima metà. Givens prende per mano la squadra anche dopo l’intervallo. Attira su di se le marcature e serve assist che i compagni trasformano in punti. Dall’altra parte la difesa giallorossa chiude i rubinetti degli emiliani che non segnano per quasi 5 minuti. A cavallo del secondo e terzo quarto il parziale di Ravenna è di 25-4 e dice tutto sull’inerzia della gara. Mecacci è costretto a chiamare due time out nel giro di pochi minuti, ma prima della sirena del 30’ è il giovane 2.12 Berti a togliere qualche castagna dal fuoco per i suoi (46-52). Mecacci ci crede e lascia in campo il ragazzo italiano al posto dell’impalpabile Sherrod e la mossa ha successo. Cinciarini illude i suoi col canestro del 46-54, ma inspiegabilmente Ravenna torna a rivivere i suoi fantasmi. Negli ultimi 8 minuti è irriconoscibile. Cotton torna a fare paura e le sue incursioni fanno male alla retroguardia romagnola. Cento serve il controparziale di 12-0 dopo il canestro di Cinciarini e si riporta avanti 58-54. L’OraSì accusa, ha una fiammata ancora con Cinciarini e Denegri, ma non basta poiché Moreno batte lo stesso Denegri in penetrazione a 20” dalla fine e deposita il 60-58. Sul ribaltamento di fronte l’OraSì sbatte sul ferro e il rimbalzo è della Tramec che vince.

Tramec Cento - OraSì Ravenna 60-58, il tabellino

CENTO: Ranuzzi (0/2, 0/2), Moreno 7 (2/3, 1/2), Sherrod 8 (3/7), Cotton 20 (5/13, 1/3), Gasparin 9 (1/5, 2/3), Berti 3 (1/2), Fallucca 3 (1/4 da 3), Petrovic (0/3 da 3), Leonzio 10 (1/3, 1/6), Roncarati ne, Rayner ne, Saladini ne. All. Mecacci. RAVENNA: Simioni 12 (6/9, 0/1), Denegri 6 (2/4, 0/1), Cinciarini 12 (3/7, 2/5), Givens 4 (1/4), James 8 (1/5, 2/6), Oxilia 13 (4/5, 1/2), Buscaroli ne, Maspero (0/1 da 3), Venuto 3 (1/4 da 3), Laghi ne, Vavoli ne, Chiumenti ne. All. Cancellieri. Arbitri: Radaelli, Raimondo, Grazia Note - Parziali: 20-18, 36-31, 46-52. Usciti per falli: Berti. Tiri da 2: Ce 13/36, Ra 17/36 Tiri da 3: Ce 6/24, Ra 6/20 Tiri liberi: Ce 16/17, Ra 6/6