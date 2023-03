"Contro Rimini sarà partita vera"

Mancano meno di 72 ore al derby tra Ravenna e Rimini e ad una giornata che potrebbe già portare i primi responsi in vista della seconda fase. Entrambe le squadre devono vincere, ma il girone nel quale saranno inserite non dipenderà soltanto da loro. L’OraSì farà ancora a meno di Bartoli, ma il mastino Federico Bonacini sta già affilando gli artigli per offrire l’ennesima prestazione di spessore difensivo della sua stagione. Nelle ultime tre partite prima dell’interruzione per la Coppa Italia, Bonacini è andato costantemente in doppia cifra, offrendo un robusto contributo anche a rimbalzo e in difesa, confermandosi il miglior recuperatore di palloni del campionato.

"Venivo da un buon periodo – racconta lui stesso – poi è arrivata la pausa che ci ha costretto a ricominciare da capo. Ci è servita comunque a recuperare energie fisiche e mentali perché ne avevamo bisogno. Avevamo anche due giocatori impegnati con la Nazionale giovanile, ma da lunedì siamo tornati a lavorare duro in vista di questa partita, aumentando di giorno in giorno la nostra intensità". Il derby con Rimini è nuovo per la serie A2. Sarà infatti la prima volta che le due squadre si affronteranno al Pala de Andrè, tuttavia la febbre è già alta da entrambe le parti. In più ci sono i rispettivi obiettivi a riscaldare ancora di più l’atmosfera poiché Rimini insegue il sesto posto, Ravenna il nono. "Non è impossibile raggiungerlo. La matematica ancora non ci condanna, anche se sappiamo che non dipenderà soltanto da noi. Coltiviamo questa speranza, anche se siamo consapevoli che probabilmente ci giocheremo tutto nel girone successivo. Però all’andata abbiamo perso e vogliamo riscattare quella sconfitta".

Sarà quindi partita vera tra due squadre che hanno mostrato una crescita esponenziale rispetto al girone di andata. Basti pensare che entrambe avevano iniziato la stagione con una vinta e sei perse e oggi, se non ci fosse stato il terremoto Ferrara, una starebbe lottando per il quinto posto, l’altra sarebbe vicinissima alla salvezza diretta. "Mi aspetto una partita intensa a livello fisico, e soprattutto credo che ci sarà una grande lotta a rimbalzo perché loro hanno più fisicità di noi e pareggiarla impegnerà gran parte delle nostre energie - questo il pensiero di Bonacini -. Oltre a questo, dovremo fare un gran lavoro su Jazz Johnson che sappiamo essere il loro miglior giocatore". L’americano viaggia a quasi 20 punti di media e 5 assist a partita, tuttavia potrebbe esserci un’assenza importante anche tra i biancorossi di coach Ferrari poiché Scarponi è alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo fuori dalla partita. Si gioca alle ore 17, un’ora in anticipo rispetto alle altre gare.

Stefano Pece