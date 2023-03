Cral Mattei, tolti tre punti dal giudice

Come previsto il maltempo ha impedito il recupero della 15ª giornata di campionato originariamente in programma il 22 gennaio. Per il momento il turno è rimandato a mercoledì 8, sempre alle 20,30. Intanto un provvedimento del Giudice Sportivo di Ravenna ha cambiato la classifica del girone A di Terza, ribaltando un risultato ottenuto sul campo: il Cral Mattei aveva vinto 2-1 in casa del Giovecca, invece si è visto assegnare la sconfitta a tavolino – e relativa multa – per aver schierato il giocatore Gianluca Skenderi, non regolarmente tesserato. Nuova classifica, girone A: St. Rossa 50; Marina 47; Only Sport Alf. 44; Mezzano 40; P. Corsini, C. Albero 31; Coyotes, J. Cervia 24; E. Mattei 23; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 12; Lectron 8; Saline Romagna 6.

u.b.