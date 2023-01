E-Work, c’è La Molisana

Si dice che la ‘vendetta sia un piatto che deve essere servito freddo’ e chissà che l’E-Work non lo serva oggi a distanza di tre mesi. Le faentine sono impegnate alle 18 in casa de La Molisana Campobasso, settima della classe, avversaria che rievoca la più grande beffa della stagione. Nel match di andata, terminato 64-63 per le molisane, l’epilogo è stato un incredibile errore di Kunaiyi-Akpanah che all’ultimo secondo, da libera e a due passi dal canestro ha visto la sua conclusione ballare sul ferro e uscire. Un episodio che ha in qualche modo condizionato il campionato, perché da quel giorno sono arrivate sette sconfitte consecutive, ma che potrebbe essere cancellato con una vittoria odierna.

"Abbiamo mostrato che con Campobasso possiamo giocarcela – sottolinea coach Simona Ballardini - e quindi scenderemo in campo determinate e con grande voglia di vincere, ma dovremo avere più coraggio rispetto alle ultime uscite. Con San Giovanni Valdarno ho visto delle belle azioni costruite grazie al gioco di squadra e tutte hanno dato un buon contributo. Egwoh ha dimostrato che è cresciuta molto in questi sei mesi in cui si allena marcando Pallas e Georgieva si sta meritando minuti. In allenamento sta facendo molto bene e in partita si sta prendendo il posto che si è liberato nelle esterne dopo che Policari è passata a giocare da ala grande".

Campobasso è un’ottima squadra anche se in casa ha un rendimento altalenante e oggi potrebbe fare a meno di Perry, in campo pochi minuti domenica scorsa. Rispetto all’andata avrà l’ala svedese Abdi, offerta anche a Faenza quando Niedzwuedska aveva deciso di andarsene.

"Affrontiamo una squadra di grande impatto fisico. Sotto canestro hanno Abdi che è una buona tiratrice da fuori e Quinonez Mina, una giovane molto forte e quasi impossibile da marcare vista la fisicità. Poi ci sono atlete ottime come la guardia Parks o il centro Milapie e le italiane Trimboli, Togliani e Narviciute. Viste le caratteristiche di Campobasso, potrei modificare il mio solito modo di giocare, impostando una partita più tattica e di contenimento rispetto al nostro solito gioco aggressivo. Questo perché a volte La Molisana tira con percentuali basse e dovremo sfruttare questa situazione se si verificherà. Ci presentiamo alla partita dopo una settimana non semplice nella quale non ci siamo mai allenate al completo a causa dell’influenza che ha colpito qualche giocatrice, ma saremo comunque al meglio e molto motivate".

Luca Del Favero