E-Work, l’obiettivo è evitare l’incognita playout

Tutta una stagione in quaranta minuti. L’E-Work si gioca alle 18.30 sul campo del Fila San Martino di Lupari (in chiaro su LBF Tv) le ultime speranze per evitare i playout, ma la missione sembra quasi impossibile. Le faentine dovranno infatti vincere di oltre 11 punti per ribaltare lo scontro diretto e poi battere Crema in casa e Lucca in trasferta nelle restanti due giornate, sperando che possa servire per recuperare il gap di sei punti da San Martino di Lupari e Crema. "Fino a quando la matematica non ci condannerà noi faremo di tutto per conquistare il nono posto – spiega coach Simona Ballardini – ed infatti vogliamo vincere contro il Fila di oltre 11 punti. Siamo ancora deluse da come è andata la partita contro Sesto San Giovanni, ma come era accaduto a Ragusa, le ragazze hanno mostrato la grinta e l’atteggiamento che chiedevo loro da tempo. Purtroppo non sono riuscite ad averlo prima, ma in ogni caso questo cambio di mentalità dovrà servire per il finale di stagione e per disputare ottimi playout nel caso dovessimo disputarli".

San Martino non sta attraversando un buon momento, ma in casa si esalta avendo giocatrici ottime come la play Milazzo. "Il Fila è ben allenato da Serventi, coach che stimo molto, ed è una squadra aggressiva che lotta e difende per quaranta minuti. Ha elementi importanti come la guardia Washington e le lunghe Dedic e Kaczmarcyk che sanno anche tirare da fuori e la nuova arrivata James, brava nel tiro da tre. Dovremo interpretare bene la partita e non avere cali nell’arco dei quaranta minuto. Ora pensiamo soltanto a questa gara poi ci concentreremo su Crema, squadra che sta mettendo in difficoltà tutte le avversarie, e sulla trasferta di Lucca che chiuderà la stagione regolare". L’E-Work sarà al completo con Kunaiyi-Akpanah che ha smaltito senza problemi il colpo al gomito destro subito mercoledì scorso. La pivot avrà bisogno dell’aiuto delle compagne in attacco, soprattutto di Davis che contro Sesto ha mostrato segnali di crescita. Bene anche Campisano, che si è presa tiri in momenti importanti della partita.

Luca Del Favero