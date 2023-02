Faenza la spunta al tie-break Con Forlì bella prova di carattere

Claus Volley Forlì

2

Fenix Faenza

3

FORLI’: Stradaioli 13, Moretti 5, Ugolini ne, Cappelli ne, Sedioi (L2), Petrini (L1),Giunchi ne, Karaj, Zattini, Marisi 4, Ikenna 22, Altini 2, Esposito 12, Casadei n.e. All.: Fresa

FAENZA: Alberti 18, Goni ne, Bertoni 3, Solaroli 12, Gorini 2, Scardovi, Betti 19,

Emiliani, Baldani 4, Spada 13, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli n.e., Maines 3. All.: Manca

Arbitri: Camillini - Gatti

Parziali: 18-25; 25-17; 14-25; 26-24; 11-15

Note. Punti in battuta: FO: 5, FA: 20; Errori in battuta: FO: 17, FA: 13; Muri: FO:

5, FA: 10

La Fenix si aggiudica due punti sul campo del Claus Volley Forlì, formazione che ha dimostrato di valere ben di più della posizione in classifica che occupa. La vittoria per 3-2 rallenta la marcia delle faentine verso il primo posto e ora sono in attesa del risultato dell’Emanuel Volley Rimini, attualmente in ritardo di sette punti, che giocherà sabato in casa contro la Retina Cattolica. La partita con Forlì è molto combattuta. Nella prima frazione è la Fenix a provare la fuga andando sul 18-13 senza però riuscire a chiudere i conti a causa dell’ottima reazione delle padrone di casa. L’allungo decisivo arriva grazie ad alcune ottime giocate che regalano il 25-18. Il secondo set è di marca forlivese. La maggiore attenzione nelle fasi calde del match permette alle padrone di casa di aggiudicarsi la frazione 25-17. La Fenix reagisce poi alla grande e mette in campo il suo carattere che le permette di piazzare un incredibile break, volando dal 15-13 al 25-14. Nel quarto set le faentine cadono poi 24-26 ai vantaggi. Il tie break premia la Fenix 15-11.