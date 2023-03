Fari puntati su Only Sport-Marina Si sfidano la terza e la seconda

Sono tre le gare in programma oggi, nel girone A di Terza ma tra queste il big match di altissima classifica tra l’Only Sport Alfonsine e il Marina, rispettivamente terza e seconda in classifica a sei e tre punti dalla Stella Rossa, impegnata, invece domani contro le Saline Romagna, ultima – assieme al Giovecca che se la vedrà con l’Atlas – ma in grande spolvero. Completa la giornata odierna la sfida tra Lectron e Compagnia dell’Albero, importante in chiave playoff per i ravennati di Giacomo Marrone. Domani, nel girone B, la capolista Vita ospita la Pro Loco Reda, quinta in classifica. Ma la sfida di cartello è tra Real Voltanese e Centro Erika, seconda e quarta della graduatoria. Programma Terza Categoria, 22ª giornata (ore 14,30). Girone A: Giovecca-Atlas, Lectron-C. Albero, Only Sp. Alfonsine-Marina. Domani: Coyotes-Vatra, J. Cervia-P. Corsini, Mezzano-E. Mattei, St. Rossa-Saline Romagna. Classifica: St. Rossa 53; Marina 50; Only Sport Alf. 47; Mezzano 40; C. Albero 37; P. Corsini 34; E. Mattei 27; Coyotes 26; J. Cervia 24; Atlas 20; Vatra 17; Lectron 12; Giovecca, Saline Romagna 9. Girone B (domani): Bisanzio-Biancanigo, Bizzuno-Ulisse&Penelope, Pol. Camerlona-Marradese, Prada-M. Bubano, R. Voltanese-C. Erika, Villanova-P. Marina, Vita-P. L. Reda. Classifica: Vita 55; R. Voltanese 47; P. Marina 46; C. Erika 45; P. L. Reda 40; Villanova 35; Prada 26; Ulisse&Penelope 25; Bizzuno, Pol. Camerlona 23; M. Bubano 21; Biancanigo 12; Bisanzio, Marradese 6.