Garelli: "Abbiamo pagato l’aver preso meno rimbalzi"

È visibilmente amareggiato coach Luigi Garelli in conferenza stampa per aver visto sfuggire una vittoria a causa anche di episodi non fortunati e di un avvio troppo contratto. "Entrambe le squadre hanno giocato con grande determinazione e sbagliato molto in attacco – sottolinea – e in simili partite equilibrate sono le piccole cose a fare la differenza. Di sicuro aver perso il controllo dei rimbalzi nel secondo tempo e aver tirato di conseguenza nove tiri in meno di Rieti è stato importante in un match a punteggio basso, poi è stato bravo Tomasini a segnare un canestro molto difficile in un momento chiave". "Sicuramente potevamo fare meglio e anche la tensione ci ha giocato un brutto scherzo soprattutto nel primo quarto, ma dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta che seppur bruciante deve farci crescere per giocare nel migliore dei modi l’ultima parte di stagione e i playoff. Le semifinali come le finali si possono perdere, ma per farlo bisogna arrivarci e noi siamo stati bravi a guadagnarci questa final four". Quale è stato il rammarico maggiore ripensando alla partita? "Si sarebbero potute fare tante scelte differenti dal lato tecnico e tattico, ma la cosa che mi dispiace di più è aver perso Pastore dopo pochi minuti per falli". Sull’ultima azione cosa "no messo in campo anche Morciano per avere cinque tiratori da tre e con 2’’7 non c’era molto tempo per provare altre soluzioni. La palla è finita a Siberna che ha provato la conclusione".

l.d.f.