Il cadetto Francesco Delfino convocato in nazionale

Continua l’ottimo momento del Circolo Ravennate della Spada, che dopo i successi regionali delle ultime settimane ottiene ora un riconoscimento particolarmente prestigioso con la prima convocazione in azzurro del cadetto Francesco Delfino. L’atleta farà parte della delegazione italiana che parteciperà ai campionati del mediterraneo under 15 e under 17 in programma a Zagabria l’11 e il 12 febbraio Nella prima giornata di gare della Sport Hall of Os Dragutina Domjanica si svolgeranno tutte le prove individuali per gli Under 17, mentre in quella successiva le gare individuali Under 15 e le prove a squadre degli Under 17. I tre commissari tecnici azzurri hanno convocato 6 atleti per ogni gara, tutti Cadetti primo anno, che avranno così l’opportunità di vivere un’importante e formativa esperienza internazionale. "La convocazione di un nostro atleta in azzurro per un campionato ufficiale all’estero è sempre una soddisfazione – afferma Angelo Marri, presidente del Circolo Ravennate della Spada –. Quando succede a un atleta così giovane è ancora più bello. Da dirigente a cui è stata affidata la guida del circolo tra mille difficoltà dovute sia al Covid che a una non facile eredità nella parte agonistica, possiamo riscontrare che il nostro lavoro inizia a dare i frutti che auspicavamo". Soddisfazioni anche per il Circolo della Spada di Cervia e Milano Marittima che nello scorso fine settimana al Trofeo Assoluto di spada maschile e femminile ‘Città di Forlì’ ha vinto tre medaglie: l’oro con Matteo Galassi (Gs Carabinieri) e il bronzo con Enrico De Pol in ambito maschile e il bronzo con Beatrice Fava nella gara femminile.