Il Godo sfida sabato la Fortitudo

Sabato il Godo baseball riprende ad incrociare mazze e guantoni al Gianni Falchi contro i campioni di Italia della Fortitudo Bologna. Play ball alle 15 e 19. La prima fase del campionato si disputerà con scontri di sola andata; le prime due di ogni girone passeranno alla seconda fase, le altre finiranno in un girone per gli scontri salvezza. Il Godo è inserito nel girone C con: Fortitudo, Oltretorrente, Padova, Verona e Codogno. La prima sfida è riservata ai lanciatori di scuola italiana, la seconda è libera e potranno essere utilizzati i

pitchers stranieri. L’obiettivo del Godo è quello di passare alla seconda fase. Iniziare col piede giusto diventa strategico anche se la sfida con i campioni di Italia è in salita. I lanciatori partenti saranno in gara 1 Galeotti, mentre nella seconda sfida partirà Piumatti. Nelle ultime settimane si sono aggregati al gruppo i due stranieri: il lanciatore Josè Rodriguez Salas dal Campidonico Torno e Daniel Acosta Rodriguez catcher1b dal Cagliari. Il lanciatore straniero dello scorso anno Garcia è approdato al Grosseto.

Nel roster sarà inserito anche il giovane Bruno esterno proveniente dal Nettuno, mentre si registra la partenza dell’esterno Davide Meriggi che per motivi di lavoro si vede costretto a scendere di categoria e finire al Ravenna baseball. Per il lanciatore straniero Rodriguez Salas è un ritorno avendo già calcato il monte del ‘Casadio’ alcune stagioni orsono. Il manager Stefano Naldoni (foto) ha ricavato qualche utile indicazione dalle due amichevoli svolte nello scorso weekend con la franchigia Ravenna. Stefano Naldoni è sereno e confida nel lavoro svolto in palestra durante il periodo invernale e spera nel rapido inserimento dei nuovi innesti: "La partenza di Davide Meriggi ci crea qualche problema – afferma –, dobbiamo cercare di non fasciarci la testa anzitempo e giocare al meglio secondo le nostre possibilità". Gli altri incontri del girone C della giornata: Grosseto – Nettuno; Oltretorrente –Verona.