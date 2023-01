Il Ravenna all’assalto della zona playoff

Col morale risollevato dopo due vittorie consecutive, ma anche con mezza squadra ko, il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio, al ’Benelli’, alle 14.30, per affrontare l’Aglianese (arbitro Branzoni di Mestre; biglietti a 10, 15, 18 e 30 euro; diretta a 2,29 euro su facebook). La ‘faccia’ della medaglia che i giallorossi espongono con orgoglio è quella di una classifica per certi versi ‘clamorosa’. I successi su Scandicci e Salsomaggiore, e qualche altro concomitante risultato favorevole, hanno infatti catapultato il Ravenna a -1 dalla zona playoff, peraltro alla vigilia di due scontri diretti che potrebbero ‘spostare’ prospettive e motivazioni, fermo restando che, la capolista Giana Erminio (a +18) è praticamente irraggiungibile.

Con l’Aglianese ci si gioca il 6° posto, mentre domenica prossima a Lodi, non è escluso che si possa dare l’assalto al 5°. Ci sono però due variabili – peraltro connesse fra loro – che tolgono il sonno a mister Gadda, ovvero una rosa che continua ad essere ridotta all’osso, e le condizioni del terreno del Benelli, che imporranno un dispendio di energie sopra la media. Lo stato dell’arte parte necessariamente dall’elenco degli indisponibili: Spinosa, Tabanelli, Pipicella e Lussignoli sono ko; stesso discorso per Boccardi, che rientrerà domenica prossima col Fanfulla; D’Orsi, che deve gestire la pubalgia, potrebbe essere disponibile, ma solo con l’ausilio degli antinfiammatori. Gadda sfoglia dunque la margherita, pesando ‘pro’ e ‘contro’ per l’utilizzo dell’esterno capitolino. Un sacrificio tattico – da centravanti a mezzala – potrebbe essere chiesto, anche in corso d’opera, a Ndreca.

Per l’approccio al match odierno contro l’Aglianese, il tecnico giallorosso ha scelto il basso profilo. Gadda continua infatti a non guardare alla classifica, ma continua anche ad avere massima fiducia nell’organico a disposizione, coinvolgendo magari anche i baby più meritevoli della formazione Juniores, come Calandrini, Ravaglia, Faccani, Cortesi, Correnti e Vinci: "Abbiamo qualche assenza importante, però la squadra resta competitiva. Purtroppo ci sono poche alternative, ma vedremo di fare bene lo stesso. Ci troveremo di fronte una Aglianese che sta facendo un ottimo campionato. È un avversario difficile da affrontare. Ci aspetta una battaglia, peraltro su un campo pesantissimo. Conosciamo il Benelli e sappiamo a cosa andremo incontro. Dunque, non siamo sorpresi. Ci dovremo adeguare. È inutile lamentarsi. Piuttosto, dovremo interpretare bene la partita". La sfida contro l’Aglianese sarà anche l’occasione per ‘vendicare’ il pareggio dell’andata, quando, nella ripresa, ai gol di Marangon su rigore (10’) e Guidone (25’), fece seguito la doppietta di Veneroso in zona Cesarini (41’ e 50’ su rigore per fallo di mano di Pipicella).

I bookmaker assegnano al Ravenna i favori del pronostico. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Spezzano, Rinaldi, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lisi; Ndreca, Marangon.