La Pietro Pezzi non fa sconti Battuta Montichiari 3-0

Nel weekend si sono giocate le gare della ventesima giornata (6 al termine della regular season) nei campionati cadetti di volley. In B maschile la Pietro Pezzi Ravenna ha sconfitto Montichiari 3-0 (25, 23, 22), risucchiando i bresciani nella lotta per evitare la retrocessione. Il sestetto di Velastri e De Leonibus è ora quintultimo in compagnia di Sassuolo a quota 26 (scontro diretta sabato in trasferta), con un punto di vantaggio su Spezzano. Il tabellino: Cerquetti 3, Giugni 6, Taglioli 14, Tapparo 8, Cardia 4, Minniti 3, Rizzi 9, Camerani 1, Marchini (L), Anconelli; ne: Raggi, Brunelli, Foschini, Rossi.

In B1 femminile il Mosaico Ravenna ha perso 2-3 (25-11, 25-22, 20-25, 24-26, 16-18) in casa contro Jesi. In casa ravennate (4 sconfitte nelle ultime 6 giornate con Ortolani in campo) si fa preoccupante in chiave playoff. Da difendere c’è il 3° posto in classifica, insidiato da Imola (a -1) e da Forlì (-2), entrambe con una gara in meno rispetto al sestetto di coach Focchi. Fra 2 settimane, alla ripresa dopo il turno di riposo, il Mosaico giocherà proprio lo scontro diretto con Imola. Il tabellino: Rubini 19, Ortolani 31, Haly 7, Marku 7, Giardi 15, Vignaretti 3, Mandò 1, Casali, Aluigi, Casotti 3, Toppetti (L); ne: Masotti, Benzoni. In B2 femminile, buone notizie per l’Olimpia Teodora Ravenna, capace di sconfiggere le doriche del Polverigi 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-20) e di risalire la classifica fino al 7° posto. Ora la zona retrocessione è distante 9 punti. Il tabellino: Fusaroli 8, Monaco 10, Baravelli 3, Ghiberti 8, Bendoni 10, Balducci 16, Macchi (L1), Barboni (L2), Pioli, Conastri 8, Ravaglia 1, Piovaccari 6; ne: Munteanu.