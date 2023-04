L’Orasì cade a Cremona: adesso è notte fonda

Ferroni Juvi Cremona

83

OraSì Ravenna

65

FERRONI JUVI CREMONA: Milovanovic, Fanti 10 (36, 12, 12), Nasello 16 (66, 11, 13), Reati 9 (11, 23, 12), Beghini, Boglio 2 (12, 01), Giulietti 12 (34, 23, 01), Vincini 10 (48, 22), Amici 11 (01, 37, 22), Pianegonda ne, Allen ne, Douvier 13 (46, 14, 23). All: Moretti

ORASI’ RAVENNA: Anthony 9 (24, 14, 22), Giordano 7 (34, 02, 11), Musso 4 (22, 05), Bartoli 13 (48, 02, 56), Oxilia 4 (25, 01), Vrankic 13 (57, 34), Onojaife ne, Petrovic 5 (12, 13), Allegri ne, Bonacini 10 (59, 02). All.: Lotesoriere

Arbitri: Maschio – Nuara - Mottola

Note. Parziali: 20-17; 40-35; 68-49. Tiri da 2: CR: 2234, RA: 2441; Tiri da 3: CR: 1021, RA: 219; Tiri liberi: CR 915:, RA: 1113; Rimbalzi totali: CR: 33, RA: 31

Serata da incubo per l’OraSì crollata a Cremona (priva di Allen e Pianegonda) in maniera inspiegabile, vedendo ora appese ad un filo le speranze di salvezza. I ravennati, traditi da Anthony e Musso, vengono travolti nel terzo quarto finendo sotto di 19 punti, ma il dato più incredibile è la mancanza della mentalità e dell’energia che avrebbero dovuto avere in un match così importante. L’OraSì già dopo pochi minuti mostra una aggressività ai minimi termini e un attacco spuntato soprattutto da tre punti, problemi che l’accompagneranno per tutta la gara. Cremona si porta così avanti 13-6 segnando molti punti nel pitturato e così Lotesoriere getta nella mischia Vrankic, che subito mette la sua firma. Quattro suoi punti consecutivi rimettono l’OraSì in scia e il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti 17-20. Poi però i ravennati non segnano per tre minuti mentre la Juvi piazza tre triple volando sul 29-17. Ci deve pensare ancora Vrankic a rimettere in corsa i suoi ricucendo il gap sul 35-37. A rovinare il ‘magic moment è la tripla di Amici allo scadere che porta la Juvi sul 40-35 all’intervallo.

Un canestro che anticipa un crollo verticale dell’OraSì affondata dalle triple e dal gioco di Cremona nel terzo quarto. Un mix letale che porta la Juvi avanti 68-49 al 30’ con Ravenna non pervenuta in difesa e soprattutto in attacco. Un pesantissimo divario che chiude il match con largo anticipo ed infatti negli ultimi dieci minuti si gioca solo per le statistiche. Ieri si sono giocate altre due partite del girone Salvezza: Stella Azzurra Roma – San Severo 95-77; Casale Monferrato – Mantova 98-102 d1ts. Oggi si gioca: Npc Rieti – Chieti. Classifica: Chieti*, Roma, Mantova e Cremona 12; Rieti*, Casale Monferrato e San Severo 10; Ravenna 8. * una gara in meno

Luca Del Favero