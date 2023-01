Massa Lombarda schiacciasassi

In Promozione il Lusa Basket Massa Lombarda sbanca anche il campo di San Patrignano, regolato con un netto 91-57 (33-9; 48-30; 72-48), e resta in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Faenza Basket Project che supera il Bellaria 75-66 (22-11; 35-25; 55-42) agganciando i Tigers Forlì al secondo posto. Nel prossimo turno il Lusa Basket giocherà venerdì in casa con gli Eagles Morciano, mentre Faenza scenderà in campo il 31 gennaio a Forlì con l’Aics.

Il tabellino di Massa Lombarda: Del Vecchio 15, Pietrini 23, Orlando 16, Spinosa 17, Rivola 6, Ugulini 4, Brignani 6, Asioli 4, Berardi, Castelli. All.: Panizza Il tabellino di Faenza: Santini 2, Marziali ne, Troni 17, Santo 10, Anghileanu, Boero, Pezzi 13, Melandri, Buricchi 31, Bulzacca .e. All.: Vespignani Classifica: Massa Lombarda 24; Tigers 2014 Forlì e Faenza 20; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano e Tiberius Rimini 14; Sunrise Rimini 10; Sporting Cattolica e Aics Forlì 8; Santarcangiolese e San Patrignano 4; Bellaria 2. In serie C continua senza soste la marcia del Faenza Basket Project (nella foto). Le faentine battono 73-58 (28-23; 41-33; 58-44) il Peperoncino Libertas conquistando l’ottava vittoria su otto.

Perde invece il Capra Team Ravenna, caduto 44-45 sul campo del Bologna Basket School. Nel prossimo turno andrà di scena il derby, giovedì alle 21 alla Palestra Mattioli di Ravenna, campo del Capra Team. Il tabellino di Faenza: Morsiani 17, Bornazzini, Fiorani 4, Manaresi 4, Panzavolta 4, Bandini 5, Spataro, Porcu 17, Georgieva 25, Agostinelli 1, Chiarini, Bassi. All.: Sferruzza Classifica: Faenza* 16; Monte San Pietro 14; Vis Rosa Ferrara 12; Bologna Basket School 10; Peperoncino Libertas Castello D’Argile e Capra Team Ravenna e CSI Sasso Marconi 8; Basket Village Granarolo 6; Fortitudo Academy Bologna* 4; Aics Forlì 0. * una gara in meno.

l.d.f