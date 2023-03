Mernap, big match col Sassuolo

Sulla scia della vittoria ottenuta in casa della capolista Bagnolo, che nel weekend potrebbe vincere matematicamente il campionato, la Mernap Faenza si prepara al proprio big match che vale una stagione. L’incontro casalingo contro il Futsal Sassuolo che è in programma oggi alle 15 al PalaCattani sarà un vero e proprio scontro diretto tra le due terze forze del girone e un crocevia fondamentale nella corsa ai play off. Gli emiliani stanno attraversando un buon momento di forma grazie ai tanti giovani di qualità del loro roster e cercheranno di sbancare il campo faentino. La Mernap però non intende fare sconti e si approccerà al match con l’atteggiamento delle grandi occasioni. "Credo che quella contro il Sassuolo sia la gara più importante delle quattro rimaste da giocare – sottolinea l’allenatore Francesco Ghera –, perché potrebbe darci la possibilità di staccare il Villafontana che osserverà il turno di riposo e di restare in corsa per il secondo posto, che è il secondo posto".