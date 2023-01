Presentata la squadra Juniores del Deka Riders Team

Erano oltre 130 le persone che venerdì, al circolo Campagnolo di Cotignola, hanno partecipato alla cena di presentazione e sostegno della squadra Juniores 2023 della Deka Riders Team di Sant’Agata sul Santerno. La squadra santagatese si appresta ad affrontare l’ottava stagione di attività con un organico di 9 corridori sotto la guida dei direttori sportivi Franco Alboni e Stefano Seganti: si tratta di Loris Costantini, Thjomas Dozzi, Jonathan Fenzi, Federico Fornasiero, Fabio Martelli, Elia Merli, Marco Raffellini, Andrea Savigni e Jacopo Vetricini. Quest è l’unica squadra Juniores a livello provinciale e a livello regionale che conta un numero di componenti inferiore alle dieci unità. "Si tratta – osserva il Ds Alboni – di una categoria difficile e di transizione. Il numero dei corridori è sempre più ridotto perché l’impegno per gli allenamenti comincia ad essere pesante ed i ragazzi hanno un’età (17 e 18 anni, ndr) dove iniziano anche le ‘distrazioni’, ma è importante garantire la possibilità di continuare a correre perché molti hanno potenzialità inespresse". Così il presidente Fabrizio Chiarucci: "Le difficoltà sono tante, dai costi crescenti, alla carenza di volontari per supportare la squadra in tutte le attività; è per questo che da anni stiamo cercando sinergie nel mondo del ciclismo. Abbiamo fatto un abbinamento tra la squadra degli amatori che conta più di 100 iscritti e quella dei ragazzi, al fine di massimizzare l’offerta agli sponsor, razionalizzare costi di gestione, coltivare e trasmettere la passione del ciclismo tra le generazioni". Il team inizierà l’attività agonistica il 5 marzo a Faenza nel Gran Premio Bcc.

Luigi Scardovi