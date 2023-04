In Prima Categoria - nel girone G - c’è grande battaglia in testa per la promozione. Il Savio, al momento terzo a 2 punti dalla vetta gioca a Savarna, formazione piuttosto tranquilla a centroclassifica. Non ci sono scontri diretti tra le rivali degli adriatici: la capolista Pianta ospita la una Virtus Faenza in ottimo spolvero mentre il San Vittore sarà ospite del Real Fusignano, al momento in lizza per evitare (sarebbe salvo al momento) i playout. Per il Riolo, ormai aritmeticamente retrocesso, ci sarà il Fontanelice del capocannoniere Luca Gatti (20 gol). Nel girone F, invece il Santagata Sport deve assolutamente battere il fanalino di coda Vaccolino per uscire dalla zona playout. Il Frugesport punta al quarto posto e ospita il Bondeno mentre il Conselice affida le residue speranze di salvezza alla trasferta col Basca. Programma 27ª giornata (ore 15,30). Girone G: Bagnacavallo-Carpena, C. Rio-Pol. 2000, Castrocaro-S. Rocco, Civitella-A. Romagna, Pianta-V. Faenza, R. Fusignano-S. Vittore, R. Terme-Fontanelice, Savarna-Savio. Classifica: Pianta 55; S. Vittore 54; Savio, Fontanelice 53; Civitella 52; V. Faenza 38; A. Romagna 35; Savarna, Carpena 34; C. Rio 32; R. Fusignano 31; Pol. 2000, Bagnacavallo 28; S. Rocco 22; Castrocaro 16; R. Terme 12. Girone F: Basca-Conselice, Berra-Tresigallo, Consandolo-Funo, Fly S. Antonio-Gallo, Frugesport-Bondeno, Pontelagoscuro-Centese, Reno Molinella-Galeazza, Santagata Sport-Vaccolino. Classifica: Centese 55; Galeazza, Consandolo 53; Pontelagoscuro 52; Berra 42; Frugesport 40; Reno Molinella, Bondeno 39; Basca 37; Gallo 36; Fly 31; Santagata Sport 29; Tresigallo 26; Funo 22; Conselice 17; Vaccolino 3.

u.b.