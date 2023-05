Rossini bene nei 100 sprint

La Nuova Pattinaggio Ravenna è stata impegnata a San Benedetto del Tronto ai Campionati Nazionali corsa su strada di pattinaggio in linea, Junior e Senior. In gara c’era Filippo Zazzarini (categoria Juniores M) arrivato in finale nella gara dei 15000 ad eliminazione diretta e quindicesimo nella gara 10000m a punti. Presente anche Benedetta Rossini, atleta ravennate in forza allo Skating Club Rovigo, ma sempre allenata dal coach Stefano Rossini, che ha conquistato il quinto posto nella gara 100 m sprint e il decimo nella gara 1 giro sprint. A fine maggio a Terni toccherà ai Ragazzi e agli Allievi cimentarsi nei Campionati Nazionali.