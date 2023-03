Russi e Sanpa anticipano

Oggi, Russi e Sanpaimola. Domani Classe e Del Duca Grama. Si spalmano nel weekend gli impegni delle formazioni ravennati nel campionato di Eccellenza. In programma ci sono le gare del 30° turno. Alla fine della regular season mancano 9 turni. Il prossimo è in programma mercoledì 15.

Bentivoglio-Russi. Con appena 3 punti di ritardo dal 2° posto, ovvero dalla zona spareggi, oggi alle 15, i falchetti provano a restare in scia del Progresso, che domani è a Coriano. La formazione di mister Farneti – priva dello squalificato Rossi – è tornata a sorridere dopo 2 pareggi consecutivi, grazie al successo casalingo contro il Classe. Il bomber Salomone, capocannoniere del girone B con 21 reti, non segna da 3 turni. Il padroni di casa, dal canto proprio, viaggiano al 10° posto a +8 sulla zona playout e vengono dal rocambolesco 3-3 di Forlì contro il Cava Ronco. Il Russi potrebbe approfittare delle ‘maglie larghe’ nella difesa dei bolognesi (43 reti incassate). All’andata finì 0-0.

Valsanterno-Sanpaimola. Sempre oggi, alle 15, a Borgo Tossignano, va in scena un interessante testacoda. Gli ospiti di mister Orecchia, in serie utile da 4 turni e reduci da 2 vittorie di fila, sono al 4° posto in classifica e hanno nel mirino il Russi, distante solo 2 lunghezze. Attenzione però ai padroni di casa, quartultimi a -7 dalla zona playout, ma capaci di racimolare 4 punti nelle ultime 2 uscite.

Classe-Sant’Agostino. Non è ancora una sfida decisiva, ma il peso specifico dei punti in palio nello scontro diretto in calendario domani alle 14.30, è altissimo. Si sfidano le due formazioni attualmente in zona playout. Non è escluso dunque che ci possa essere una appendice ‘post season’. I padroni di casa, reduci dal ko di Russi in superiorità numerica per 89’, e e privi degli squalificati Ferrari e Frisari, occupano il 15° posto con 32 punti, a -5 dalla zona salvezza. Gli estensi invece, sono un gradino più sotto, a quota 28, dunque a -9 dalla salvezza. All’andata finì 2-2, col Classe avanti di 2 gol, raggiunto nella ripresa.

Del Duca Grama-Cava Ronco. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna si gioca domani, alle 14.30, un altro testacoda. Nonostante l’ultimo posto in classifica, l’undici di mister Pozzi (senza lo squalificato Bravaccini) non ha ancora tirato i remi in barca. Ma è ovvio che, 15 punti di ritardo dalla zona playout, sono tanti. La matematica tiene ancora in gioco la formazione di casa. I favori del pronostico sono tuttavia dalla parte dei forlivesi, reduci da un clamoroso filotto di 9 pareggi consecutivi. L’ultimo successo, peraltro di prestigio perché ottenuto contro la capolista Victor San Marino, risale al 2022. All’andata, il Cava Ronco ebbe la meglio 2-1.